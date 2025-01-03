صحة الوادي الجديد ترفع درجة الاستعداد لاحتفالات عيد الميلاد

أكد الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، على رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المنشآت التابعة لمديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد، والتأكد من جاهزية أقسام الاستقبال والطوارئ وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأكسجين وتواجد جميع فرق الطوارئ وتوافر وجاهزية جميع المصادر البديلة للكهرباء والمياه، في إطار احتفالات عيد الميلاد المجيد.

وقال وكيل صحة الوادي الجديد، في تصريحه لـ «ڤيتو»، إنه تم تشكيل غرفة الطوارئ والعمليات الرئيسية بالمديرية للمتابعة مع جميع المستشفيات والإدارات الصحية على مدار الساعة حتى نهاية الاحتفالات.



وأكد الدكتور شريف صبحي، على المتابعة المستمرة لضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة، مشددًا على جاهزية كافة الفرق الطبية والمنشآت الصحية بالوادي الجديد، خلال فترة الاحتفالات، لافتًا إلى أن وزارة الصحة والسكان مستمرة في تقديم خدماتها لضمان صحة وسلامة المواطنين خلال هذه المناسبات السعيدة.

خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد المجيدة

يذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أعلن الأسبوع المنقضي خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد 2025، وذلك ضمن خطة الوزارة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح «عبدالغفار» أنَّ الخطة تتضمن عددًا من المحاور؛ (الوقاية، الخدمات الإسعافية، الرعاية الحرجة والعاجلة، التوعية والتثقيف الصحي، متابعة وتقييم الخطة)، لافتًا إلى تشكيل غرفة متابعة مركزية تضم (قطاع الطب العلاجي، الإدارة المركزية للشؤون العلاجية، الإدارة المركزية للطوارئ والرعاية العاجلة)، فضلًا عن تشكيل غرف متابعة بمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات.

ولفت الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات العامة والمركزية، والتأكّد من توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلًا عن إمداد القوافل العلاجية والعيادات المتنقلة بمخزون كافِ من الأدوية والمستلزمات، وتوزيع القوافل بالقرب من الكنائس والمنتزهات والحدائق العامة، ودعم المناطق النائية ومناطق الصعيد.

رفع هيئة الإسعاف المصرية درجة الاستعداد القصوى بجميع المحافظات

وتابع عبدالغفار أنَّ الخطة تضمنت رفع هيئة الإسعاف المصرية درجة الاستعداد القصوى بجميع المحافظات، موضحًا تمركز 661 سيارة اسعاف لتأمين الكنائس والحدائق والمنتزهات والأماكن العامة، وتمركز 1044 سيارة لتأمين الطرق السريعة والمحاور، فضلًا عن تفعيل غرفة إدارة الأزمات والمتابعة المركزية على مدار الساعة لمتابعة الأحداث ورفع التقارير الدورية وتطورات الأحداث للإدارة العليا بهيئة الإسعاف، فضلًا عن المتابعة مع غرفة الازمات بمجلس الوزراء، والربط اللاسلكي مع قطاعات النجدة والدفاع المدني ومديريات الصحة المعنية.

وأضاف أنَّ الاستعدادات الوقائية لخطة التأمين الطبي تضمنت عددًا من المحاور، وهي: استمرار تقديم الخدمات الوقائية اللازمة، تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمنافذ الحدودية، أمن وسلامة الغذاء، إجراءات البيئة الصحية، مكافحة ناقلات الأمراض، تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء التجمعات الإشراف والمتابعة.

توفير مخزون استراتيجي من الطعوم والأمصال الوقائية

وأوضح عبدالغفار أنه تم توفير مخزون استراتيجي من الطعوم والأمصال الوقائية والعلاجية بالغرفة الوقائية على مستوى جميع مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، وتوفير الأمصال العلاجية بالمستشفيات، فضلًا عن رفع درجة الاستعداد بغرفة الطوارئ الوقائية بديوان عام الوزارة وكذلك الغرف الوقائية بجميع مديريات الشئون الصحية بالمحافظات لتلقي الاستفسارات والشكاوى والبلاغات والتقارير اليومي على مدار الساعة، فضلًا عن المتابعة المستمرة للوضع الوبائي العالمي للأمراض والأحداث الصحية الطارئة على مستوى العالم والإبلاغ الفوري لاتخاذ الإجراءات اللازمة، والتنسيق مع المستشفيات العامة والمركزية ومراكز السموم للاكتشاف المبكر عن أي حالات اشتباه بالتسمم الغذائي والنزلات المعوية والإبلاغ الفوري عنها ومتابعتها.

وأكّد عبدالغفار تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمنافذ الحدودية (الحجر الصحي)، من خلال رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع منافذ الدخول، واتخاذ جميع التدابير الصحية اللازمة، والتأكّد من توفير جميع أدوية الطوارئ والطعوم والأمصال المطلوبة، لافتًا إلى تحقيق أمن وسلامة الغذاء من خلال تشكيل فرق من الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بالاشتراك مع مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، وذلك للتأكد من الالتزام (الاشتراطات الصحية، العاملين بتداول الأغذية، سلامة المنتجات الغذائية، إعدام المواد الغذائية الغير صالحة للاستخدام الادمي)، فضلًا عن سحب عينات من (الأغذية، والمياه) وتحليلها بالمعامل المركزية وفروعها، والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية.

وأشار إلى تحديد مستشفيات الإخلاء الطبي بالمحافظات، وتحديد التخصصات الطبية الدقيقة وعالية التخصص بكل إقليم، موضحًا تفعيل آلية الإخطار والتواصل خدمات الطوارئ الصحية واستقبال جميع الاستشارات الطبية الخاصة بالسموم من خلال خط الخدمات الطارئة 137.

وأضاف أنَّه سيتمّ نشر فرق التوعية والتواصل المجتمعي في محيط الحدائق والميادين العامة وأماكن تجمعات المواطنين والكنائس على مستوي محافظات الجمهورية، لتوعية الموطنين بالعادات الصحية الواجب اتباعها فضلًا عن تعريفهم بخدمات المبادرات الصحية الرئاسية وأماكن تواجدها، مؤكّدًا أنَّ الهيئة العامة للرعاية الصحية رفعت درجة الاستعداد بالوحدات الصحية والمستشفيات في محافظات التأمين الصحي الشامل بورسعيد، والأقصر.

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