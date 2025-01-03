الجمعة 03 يناير 2025
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محافظات

محافظ أسوان يتفقد رافع حي الصداقة الجديدة وتشغيله بأعلى من طاقته لانتظام ضخ مياه الشرب

محافظ أسوان يتفقد
محافظ أسوان يتفقد رافع الصداقة

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان رافع حى الصداقة الجديدة لمياه الشرب للإطمئنان على تشغيل الرافع بكامل قدرته والتى وصلت إلى 186 لتر / ثانية، وهو أعلى من المعدل المطلوب للرافع بقدرة 175 لتر / ثانية مما ساهم فى إنتظام ضخ مياه الشرب ووصولها بشكل تدريجى للأدوار العليا لتغذية العمارات السكنية بحى الصداقة لإنهاء مشكلة عدم إنتظام وصول المياه إلى الحى خلال الأيام الماضية.

مكونات المحطة 

 وأثناء تفقده لمكونات المحطة برفقة المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس طارق رفاعى مساعد وزير الإسكان.

 أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن الأيام الماضية شهدت ملحمة من العمل والجهود المكثفة للتغلب على مشكلة ضعف وإنقطاع مياه الشرب عن أحياء المحمودية والصداقة الجديدة واللوتس، والمناطق الواقعة على طريق السادات،مشيرا الى أنه يتم مراقبة ضخ المياه بشكل مستمر من خلال الأطقم الفنية للإطمئنان على إنتظامها بشكل كامل.

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