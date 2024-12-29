نائبة أسوان تقدم طلب إحاطة حول أزمة انقطاع المياه لمدة أسبوع

تقدمت النائبة ريهام عبد النبي عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان بطلب إحاطة لمجلس النواب موجه لكل من مجلس الوزراء ووزارة الإسكان والمرافق ووزارة التنمية المحلية، بسبب انقطاع المياه عن مناطق بمدينة أسوان لمدة أسبوع كامل.

وينص طلب الإحاطة الذي تقدمت به النائبة على أن "أسوان بلد النيل والسد العالي وبحيرة ناصر وتعاني معاناة شديدة بسبب نقص الإمكانيات وسوء الإدارة لعقود من مشكلات مزمنة تحتاج إلي حلول جذرية بدلًا من المسكنات التي لم تعد ذات جدوى وسئم منها المواطن ".

أبسط الحقوق

وأضافت النائبة، "نحن شعب أسوان نبحث عن ابسط الحقوق في حياة آدمية في بلد المفروض انها بوابة مصر على القارة الأفريقية وأحد أهم المقاصد العالمية في الشتاء".

ويعاني أهالي عدة مناطق بمدينة أسوان من انقطاع مياه الشرب لمدة وصلت إلى أسبوع، بدأت مساء الإثنين الماضي حتى اليوم الأحد، وبالرغم من الاستغاثات المتكررة للأهالي، لم يتحرك المسئولون لحل تلك الأزمة حتى يوم الخميس، عندما قرر محافظ أسوان اللواء دكتور إسماعيل كمال، إحالة مدير قطاع المياه بشركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى التحقيق، وتشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب الانقطاع ووضع حلول جذرية لها.

جدير بالذكر أن النائبة ريهام عبد النبي عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي طالبت من لجنة الإدارة المحلية تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بهدف الوقوف على الأسباب الحقيقية للأزمة القائمة فى أسوان بسبب انقطاع المياه، وحلها فى أسرع وقت لأن ذلك تسبب فى حالة من الغضب والاستياء بين الأهالى لما يتحملونه من آثار سيئة لانقطاع المياه.

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