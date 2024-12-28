السبت 28 ديسمبر 2024
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محافظات

محافظ أسوان يستعين بوزير الإسكان لحل مشكلة انقطاع المياه

محافظ أسوان فى اجتماع
محافظ أسوان فى اجتماع مجلس المحافظين

 عرض اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ملف مشكلة ضعف وانقطاع مياه الشرب عن بعض المناطق والأحياء السكنية بمدينة أسوان من أجل وضع الحلول الناجزة والجذرية، على الدكتور شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك على هامش حضوره اجتماع مجلس المحافظين.

 

وفد وزارة الإسكان 

 وفي هذا الشأن أوفد  وزير الإسكان وفدا  وزاريا  برئاسة الدكتور سيد إسماعيل نائب الوزير إلى المحافظة، بحضور مساعدى الوزير المهندس طارق فريد، والدكتور محمد حسن، فضلًا عن المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وأيضًا نائبى رئيس الشركة الدكتور صلاح بيومى، واللواء عاصم شكرى، علاوة على الاستشاريين والفنيين من الوزارة والشركة.

 وقال محافظ أسوان: بناء  على ما تم فى اللقاء مع وزير الإسكان سيقوم الوفد بالتدخل العلمى والهندسى والفنى للقضاء على مشكلة ضعف وانقطاع مياه الشرب بشكل كامل، ولن يتم مغادرة المحافظة لأعضاء الوفد إلا فور الإنتهاء من تحقيق هذا الهدف لتخفيف أى معاناة عن كاهل المواطنين المقيمين فى المناطق المتضررة.

وأشار إلى أنه بالتوازى مع ذلك تواصل اللجنة الفنية التى تم تشكيلها برئاسة اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات أعمالها لمراجعة كافة المحابس والخزانات والروافع والشبكات، ويتم أيضًا الدفع بسيارات المياه لمناطق المحمودية والصداقة الجديدة والإسكان المميز " حى اللوتس "، وبعض المناطق الواقعة بطريق السادات لتلبية إحتياجات المواطنين منها بالشكل المطلوب.

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​ أسوان الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان حلول مياه الشرب

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