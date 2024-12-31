محافظ أسوان يكلف نائبه بلقاء أهالي حي اللوتس لبحث أزمة انقطاع المياه (صور)

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نائبه المهندس عمرو لاشين بالتوجه إلى حى اللوتس "الإسكان المتميز" للقاء بالأهالى لتوضيح وشرح الموقف والوضع الحالي لمشكلة انقطاع مياه الشرب، والجهود المكثفة التي تم تنفيذها على مدار الـ 3 أيام الماضية للقضاء على هذه المشكلة.

التواصل مع المسئولين مباشرة

وطالب المواطنين بأنه فى حالة الإستفسار عن أى أعمال يتم التواصل مباشرة مع المسئولين بالمحافظة، ثم قام نائب المحافظ باصطحاب ممثلين عن أهالي الإسكان المتميز إلى موقع خزان المحمودية لمشاهدة الأعمال التى تم تنفيذها بخط الربط المباشر من الخزان للحى بقطر 315 مللى، وبطول 1150 مترا.

واستمعوا لشرح تفصيلى من المهندسة سوزان متولى رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسوان عن ما تم تنفيذه من أعمال وذلك فى حضور المهندس طارق رفاعي مساعد وزير الإسكان، فيما أنه جار حاليًا بالتنسيق بين الهيئة وشركة مياه الشرب تنفيذ أعمال التعقيم بالكلور لخط الربط الجديد قبل البدء فى ضخ المياه، ليتم انتظامها بشكل كامل مساء اليوم.

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