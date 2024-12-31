أسوان تعلن آخر مستجدات أزمة انقطاع المياه ببعض المناطق السكنية

أكدت محافظة أسوان على المتابعة الميدانية خلال الـ 24 ساعة لمشكلة انقطاع مياه الشرب ببعض المناطق السكنية بمدينة أسوان من قبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، ومن قيادات المحافظة على رأسها المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ.

وأشارت محافظة أسوان إلي أنه تم الإطمئنان على استمرارية ضخ مياه الشرب من الروافع الخاصة بمناطق وأحياء المحمودية والصداقة الجديدة حيث تم إنتظام تشغيل المياه بهذه المناطق تدريجيًّا وهي تعمل حتى امتلاء الشبكة بالكامل لتلبية احتياجات المواطنين حتى الأدوار العليا .

توقف عمل رافع المحمودية

وهو الذى أكدته الإستمرارية فى عمل رافع المحمودية، فى حين توقف عمل رافع الصداقة لمدة ساعتين بسبب جيوب الهواء، ثم إنتظم فى تشغيله مرة أخرى.

وأكد تقرير المتابعة الميدانية على أنه تم الإنتهاء بعد تكثيف جهود أعمال توصيل خط مياه الشرب المباشر من خزان المحمودية إلى حي اللوتس بقطر 315 مللى وبطول 1 كم و150 متر فى 3 أيام بدلًا من 10 أيام، والذى بدأ العمل فيه يوم الأحد الماضى كحل جذرى ونهائى لمشكلة ضعف المياه بالحى سواء للتجمع الأول أو الثاني، ومتوقع ضخ المياه فى الخط خلال الساعات القادمة بعد الإنتهاء من أعمال الغسيل والتطهير.

أما بالنسبة للمناطق الواقعة على طريق السادات فقد تم ضخ مياه الشرب إليها منذ أمس حيث تشهد عملية إمتلاء الشبكة طبقًا لإتزانها، والزون الخاص بالإرتفاعات فى التضاريس لكل منطقة، فيما تم بالتوازي إصلاح الكسر المفاجئ الذى حدث فى خط مياه 10 بوصة بمنطقة عزبة الواحى بوسط مدينة كوم أمبو، وتم تشغيل المحطة بكامل قوتها، وتنوه محافظة أسوان إلى أن هذه المعلومات تستقى من اللجنة الفنية التى تم تشكيلها من وزارة الإسكان ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ورؤساء شركات المحافظات المعاونة برئاسة الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان.

وأوضحت اللجنة أن تم التغلب على المشكلات التي واجهت رافعى الصداقة والمحمودية والتى أدت إلى توقف الخدمة أكثر من مرة مما أدى إلى إنتظام الخدمة بمنطقة الصداقة بنسبة من ٧٠ % إلى ٨٠ ٪، ومنطقة المحمودية بنسبة ٨٥ ٪، والكشف على باقى المحابس وصيانة بعضها وإحلال وتجديد البعض الآخر.



كما تم بدء ضخ المياه إلى مناطق طريق السادات ووصول المياه إلى أغلب الأماكن فى الدور الأرضى وبعضها الأول وبعضها الثانى، والإنتهاء من خط المياه 315 مللى الواصل إلى الإسكان المتميز، وجارى حاليًّا أعمال الغسيل والتطهير قبل البدء فى ضخ المياه إلى هذه المنطقة حيث تم التنسيق مع محافظة أسوان ومديرية الإسكان بأسوان فى الإستعانة بغرفة منفذة بمعرفتهم فى التخلص من مياه الغسيل.



وتم تكليف استشارى بدراسة منظومة مياه جبل شيشة والخزانات والخطوط لدراسة إمكانية ربط الخطوط الخارجة من محطة مياه جبل شيشة بخطوط طرد الخزان بالإستعانة بفريق المساحة من شركة مياه سوهاج.

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