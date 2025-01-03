الجمعة 03 يناير 2025
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ثقافة وفنون

جلسة تصوير "توم هولاند" لصالح مجلة MensHealthUK

توم هولاند وزيندايا،
توم هولاند وزيندايا، فيتو

توم هولاند، خضع الممثل الشاب، توم هولاند، لجلسة تصوير جديدة، لصالح مجلة  MensHealthUK، المهتمة بالصحة والرياضة.

وظهر توم هولاند في جلسة التصوير، ببنطال من الجينز، وتيشرت رمادي بدون أكمام، ليستعرض عضلات جسده، التي بناها في الأشهر الماضية، لتجسيد دوره في فيلم Spider Man4.

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تفاصيل إطلاق توم هولاند لشركة إنتاج

أطلق الممثل الشاب، توم هولاند، شركة إنتاج خاصة به تحمل اسم "Billy17"، بالشراكة مع شقيقه هاري هولاند.

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وأعلن هولاند، في تصريحات صحفية، أنه شركته Billy17، دخلت في شراكة مع عملاقة الإنتاج Sony،  لديهم بالفعل 3 أفلام قيد العمل وهي، "Burnt"، "The Rosie Project"، و"The Winner"، ومن المحتمل أن يشارك توم هولاند في بطولة اثنين من هذه الأفلام.

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