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ثقافة وفنون

توم هولاند يصور فيلمي Spider Man4 وAvengers Doomsday معا

توم هولاند، فيتو
توم هولاند، فيتو

أفلام مارفل، كشفت استديوهات مارفل، أن الممثل الشاب "توم هولاند"، سيقوم بتصوير فيلمي Spider Man4 وAvengers Doomsday، معًا في نفس الوقت، وتحديدا أوائل عام ٢٠٢٥.

 وأكدت مارفل، أنها وضعت، خطة تصوير تناسب كلا الجدولين، لكي لا يشعر “توم هولاند”، بالتعب أو الضغط.

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تصوير فيلم SpiderMan4 ٢٠٢٥

وذكرت استديوهات مارفل، أن أعمال التصوير الخاصة بفيلم SpiderMan4، ستبدأ العام المقبل، علي أن يتم إصداره، في شهر يوليو من عام ٢٠٢٦.

وأوضحت مارفل، أن قصة فيلم SpiderMan4، ستدور حول الأكوان المتعددة، ومن المتوقع عودة، كلا من الممثل "توبي مجواير"، و"أندروا غارفيلد"، مرة أخرى لتجسيد شخصيات مختلفة لـ Spider Man، كما أن الفيلم، سيمهد لأحداث فيلم AvengersSecretWars.

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