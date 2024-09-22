توم هولاند يصور فيلمي Spider Man4 وAvengers Doomsday معا
أفلام مارفل، كشفت استديوهات مارفل، أن الممثل الشاب "توم هولاند"، سيقوم بتصوير فيلمي Spider Man4 وAvengers Doomsday، معًا في نفس الوقت، وتحديدا أوائل عام ٢٠٢٥.
وأكدت مارفل، أنها وضعت، خطة تصوير تناسب كلا الجدولين، لكي لا يشعر “توم هولاند”، بالتعب أو الضغط.
تصوير فيلم SpiderMan4 ٢٠٢٥
وذكرت استديوهات مارفل، أن أعمال التصوير الخاصة بفيلم SpiderMan4، ستبدأ العام المقبل، علي أن يتم إصداره، في شهر يوليو من عام ٢٠٢٦.
وأوضحت مارفل، أن قصة فيلم SpiderMan4، ستدور حول الأكوان المتعددة، ومن المتوقع عودة، كلا من الممثل "توبي مجواير"، و"أندروا غارفيلد"، مرة أخرى لتجسيد شخصيات مختلفة لـ Spider Man، كما أن الفيلم، سيمهد لأحداث فيلم AvengersSecretWars.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.