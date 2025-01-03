بيراميدز يصرف جميع مستحقات لاعبيه قبل مواجهة الترجي التونسي

قررت إدارة نادي بيراميدز صرف جميع المستحقات المالية المتأخرة للاعبي الفريق الأول للكرة قبل مواجهة الترجي التونسي الأحد المقبل.

أزمة مستحقات لاعبي بيراميدز

وانفردت فيتو بتفاصيل تلك الأزمة بنادي بيراميدز التي تم تفجيرها عقب انسحاب فريق الكرة النسائية أمام مسار بالدوري المصري، وعدم حضور اللاعبات إلى أرض الملعب إعلانا منهم للتمرد على النادي السماوي بسبب عدم صرف مستحقاتهم.



ولم يتم صرف مستحقات فريق كرة القدم وقطاع الناشئين والكرة النسائية منذ ما يقرب من خمسة أشهر كاملة أي منذ شهر يوليو الماضي.

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مفاجأة، لاعبو بيراميدز لم يتقاضوا مكافأة كأس مصر حتى الآن

وعلمت فيتو أن لاعبي الفريق السماوي حصلوا على مستحقاتهم المتأخرة، وهي مكافأة الفوز بلقب كأس مصر موسم 2023/2024 أغسطس الماضي على حساب فريق زد.



كما حصل الفريق السماوي على مكافآت الفوز بالدوري الممتاز على فرق إنبي (٢/١) والبنك الأهلي (٣/١) وفاركو(٣/٠) للموسم الحالي والحصول على مكافآت الفوز خلال الشهور الأخيرة من الموسم الماضي.



كما حصل لاعبو بيراميدز أيضا على مكافآت الفوز خلال مباريات دوري أبطال إفريقيا، وهي مكافأتي الفوز على فريق جيه كيه يو بالدور التمهيدي (٦/٠)و(٣/١) ذهاب وعودة خلال أغسطس الماضي وأيضا مكافأة الفوز علي الجيش الرواندي بدور لـ٣٢ سبتمبر الماضي ثم مكافأة الفوز (٥/١) على ساجرادا الأنجولي بالجولة الاولي بدور المجموعات.





موعد مباراة بيراميدز والترجي في دوري أبطال أفريقيا

وتقرر أن يحل الترجي على بيراميدز في السادسة من مساء بعد غدا الأحد ٥ يناير المقبل، على استاد الدفاع الجوي، في رابع جولات المجموعة الرابعة في دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا

مباراة بيراميدز والترجي التونسي

وفاز فريق الترجي التونسي بمباراة الذهاب بثنائية نظيفة، لذلك يسعى بيراميدز إلى تحقيق الفوز للثأر من تلك الهزيمة وخطف صدارة المجموعة الرابعة منه.

حكام مباراة بيراميدز والترجي في دوري أبطال أفريقيا

ويدير مباراة بيراميدز والترجي الحكم الكونغولي، جيسي نوكونكو، ويعاونه مواطنه ستيفين موتاسي الحكم المساعد الأول، ومالوندي تشاني الحكم المساعد الثاني، وأندريه كولسالا الحكم الرابع من دولة أفريقيا الوسطى.

ويراقب اللقاء محمد مؤمن علي من جيبوتي، ويراقب أداء الحكم رشيد سانوسي من سيراليون، والمنسق العام محمد جيندور من الجزائر، والمنسق الإعلامي محمد السيسي من مصر، وأودوشي إيفوجو من نيجيريا المنسق الأمني، ومحمد إسماعيل منسق حقوق البث من مصر.

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