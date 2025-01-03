تفاصيل أزمة تذاكر لقاء بيراميدز والترجي التونسي.. فريق الدم والذهب يصدر 4 مخاطبات ويستنكر تجاهل السماوي.. ويعلن التوصل لحل بين الفريقين.. وطرح تذكرة المباراة بـ 1300 جنيه

شهدت الأيام الماضية أزمة طاحنة وتبادل للبيانات بين نادي بيراميدز ونظيره الترجي بشأن التذاكر المخصصة للفريق التونسي خلال مباراة الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من مواجهات المجموعة الرابعة دوري أبطال إفريقيا.

أزمة تذاكر مباراة بيراميدز والترجي التونسي

كانت البداية بإصدار نادي الترجي بيانا رسميا يستنكر خلاله تجاهل نادي بيراميدز لمخاطباته بشأن تحديد عدد التذاكر الخاصة لجماهيره ثم يرد نادي بيراميدز بأنه سيعامله بالمثل مثلما فعل النادي التونسي بمباراة الفريقين بتونس، قبل أن يصدر بيانا من جانب الترجي يعلن من خلاله حل الأزمة.

الترجي يستنكر تجاهل بيراميدز

وأعلن نادي الترجي التونسي منذ عدة أيام عن إصدار 4 مخاطبات من أجل تذاكر مباراة الفريق أمام بيراميدز المقبلة، والتي تجمعهما يوم الأحد المقبل على ملعب استاد الدفاع الجوي.

وقال نادي الترجي في بيانه إن الإدارة وجهت 4 مراسلات، من أجل التذاكر الخاصة بمباراة بيراميدز المصري وطلبت تمكين جماهيره من نسبة 5 بالمائة من طاقة استيعاب الملعب، مثلما تنص عليه قوانين الاتحاد الإفريقي.

وقال الترجي في بيان رسمي: "يعلم الترجي الرياضي أنصاره أن إدارة النادي وجهت 4 خطابات في شأن التذاكر الخاصة بمباراتنا القادمة ضد بيراميدز المصري، وطلبت تمكين جماهيرنا الذين سيتحولون إلى القاهرة لحضور اللقاء من نسبة 5 بالمائة من طاقة استيعاب الملعب، مثلما تنص عليه قوانين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وذلك تفاديا للمشاكل والصعوبات التي تعرض لها جمهورنا في المناسبات السابقة".

وأضاف: "لقد وجه الترجي مراسلة أولى إلى إدارة بيراميدز يوم 18 ديسمبر وأمام غياب أي رد على هذا الخطاب، وجه النادي يوم 26 ديسمبر مراسلة ثانية في شكل تذكير بالمراسلة الأولى".

وأكمل البيان: "نظرًا إلى عدم الحصول على أي إجابة من فريق بيراميدز، خاطب الترجي، الاتحاد المصري لكرة القدم في نفس الغرض عن طريق الاتحاد التونسي وذلك يوم 27 ديسمبر

يذكر أن بيراميدز خسر في لقاء الجولة الثالثة ضد الترجي بهدفين دون رد على ملعب رادس.

بيراميدز يرد على الترجي المعاملة بالمثل

ورد نادي بيراميدز على الترجي بإصدار بيانًا رسميًّا يرحب خلاله ببعثة نادي الترجي التونسي الشقيق وجماهيره التي ستحضر مباراة الفريقين يوم الأحد المقبل بإستاد الدفاع الجوي، في رابع جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال النادي في بيانه:" يرحب نادي بيراميدز بالأشقاء الضيوف في إطار من المعاملة بالمثل في العدد الممنوح للنادي في المواجهة الأولى بإستاد رادس في تونس".

وأضاف: "يؤكد نادي بيراميدز على أن نادي الترجي وفر لبعثة بيراميدز ١٢٥ تذكرة، بجانب ٢٠ تذكرة "٢ لوج" جانبي خلف المرمى، باستاد رادس مع تأكيد غلق المقصورة، وأن نادي بيراميدز قرر المعاملة بالمثل، وقرر منح الضيوف ١٢٥ تذكرة مجانية لجماهير النادي، مع توفير ٢ "لوج" سعة ٢٠ مشجعًا، بإستاد الدفاع الجوي، للسادة ممثلي الترجي، مع بيع باقي النسبة المحددة للتذاكر الخاصة بجماهير الترجي والتي يبلغ مجموعها ٣٥٥ تذكرة طبقًا للسعة المحددة في اللقاء بعشرة آلاف متفرج للبيع، وتم إبلاغ الجهات الأمنية وكافة الجهات الأخرى بما تم الاتفاق عليه".

وأوضح النادي أنه لا توجد مطلقا أي ضغينة أو مشكلة بين الجانبين، بل بالعكس نعتز بالعلاقة الطيبة مع نادي الترجي الشقيق وجماهيره وكافة الأخوة من تونس الشقيق، وسنقدم كل ما لدينا من أجل حسن الاستقبال والضيافة للأشقاء، وسيكون هناك استقبالا رسميا للبعثة التونسية في مطار القاهرة، تقديرا لروح الإخوة بين الناديين.

الترجي التونسي يعلن حل الأزمة

وأصدر نادي الترجي التونسي بيانا رسميًّا أخيرًا اليوم بشأن أزمة التذاكر المخصصة لجماهير الفريق خلال مباراة بيراميدز بـ دوري أبطال أفريقيا يتضمن عدد وسعر التذاكر المطروحة وموعد وأماكن بيعها.

وقال الترجي في بيانه عبر حسابه الرسمي علي فيسبوك " يعلم الترجي الرياضي التونسي جماهيره الوفية أن الكتابة العامة للنادي تلقت هذا اليوم مراسلة تعلمها أنه تم تخصيص 500 تذكرة لجماهيرنا التي ستكون حاضرة خلال مباراتنا أمام بيراميدز يوم الأحد القادم بملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة بما يعادل 5 بالمائة من عدد الجماهير المسموح لها بالدخول إلى الملعب.

واضاف " هذا وسيتم بيع التذاكر يوم السبت 4 يناير من الساعة 12:00 ( منتصف النهار ) إلى الساعة الثامنة مساءً بفرع WE في شارع الطيران بمدينة نصر مع اشتراط إظهار جواز السفر واختتم " وقد تم تحديد ثمن التذكرة بـ1300 جنيه مصري.

حكام مباراة بيراميدز والترجي في دوري أبطال إفريقيا

ويدير مباراة بيراميدز والترجي الحكم الكونغولي، جيسي نوكونكو، ويعاونه مواطنه ستيفين موتاسي الحكم المساعد الأول، ومالوندي تشاني الحكم المساعد الثاني، وأندريه كولسالا الحكم الرابع من دولة أفريقيا الوسطى.

ويراقب اللقاء محمد مؤمن علي من جيبوتي، ويراقب أداء الحكم رشيد سانوسي من سيراليون، والمنسق العام محمد جيندور من الجزائر، والمنسق الإعلامي محمد السيسي من مصر، وأودوشي إيفوجو من نيجيريا المنسق الأمني، ومحمد إسماعيل منسق حقوق البث من مصر.

مباراة بيراميدز والترجي التونسي

وفاز فريق الترجي التونسي بمباراة الذهاب بثنائية نظيفة، لذلك يسعى بيراميدز إلى تحقيق الفوز للثأر من تلك الهزيمة وخطف صدارة المجموعة الرابعة منه.

موعد مباراة بيراميدز والترجي في دوري أبطال إفريقيا

ويحل الترجي ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء يوم الأحد ٥ يناير المقبل، على استاد الدفاع الجوي، في رابع جولات دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا

ترتيب مجموعة بيراميدز بدوري الأبطال

الترجي 7 نقاط

بيراميدز 4 نقاط

ساجرادا 2 نقاط

دجوليبا 2 نقاط

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