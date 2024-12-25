مواجهات نارية تنتظر الفرق المصرية بالكونفيدرالية ودوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يتسلح بالسداسية.. بيراميدز يسعى للثأر من الترجي.. والزمالك ينافس المصري

تنتظر الفرق المصرية الأربعة؛ الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري، مواجهات نارية في مسابقتي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، حيث يشارك الأهلي وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا، والزمالك والمصري في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويسعى الرباعي المصري إلى التأهل إلى دور ربع النهائي من المسابقات الأفريقية.

مواجهات الفرق المصرية القادمة في المسابقات الأفريقية

وتعد مواجهات الفرق المصرية بالجولة الرابعة صعبة شرسة للغاية لكن مواجهة الزمالك والمصري تعد الأقوى بين تلك المواجهات حيث إنها مواجهة مصرية مصرية صعبة لكلا الفريقين.

دوري أبطال أفريقيا

- شباب بلوزداد × الأهلي - للساعة 9 مساء الجمعة 3 يناير 2025.

- بيراميدز × الترجي الرياضي -الساعة 9 مساء الأحد 5 يناير 2025.

الكونفدرالية الأفريقية

- المصري × الزمالك - الساعة 9 مساء الأحد 5 يناير 2025

مباراة الاهلي وشباب بلوزداد

يحل فريق الأهلي ضيفًا على نظيره شباب بلوزداد في التاسعة مساء الجمعة الثالث من يناير القادم في إطار منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا.

وفاز الاهلي علي شباب بلوزداد بمواجهة الذهاب بنتيجة 6\1 والفوز هدفه الوحيد للحفاظ على صدارة المجموعة الثالثة لأن أي نتيجة بخلاف ذلك قد تفقده صدارة المجموعة.

بيراميدز

ترتيب مجموعة الأهلي بدوري الأبطال

الاهلي 7 نقاط

اورلاندو بايرتيس 5 نقاط

شبب بلوزداد 3 نقاط

استاد ابيدجان 1

وسيقام لقاء الأهلي القادم أمام شباب بلوزداد في إطار الجولة الرابعة، في الجزائر، يوم 3 يناير، الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

ثم يطير الأهلي مرة أخرى إلى استاد أبيدجان، لتقام المباراة يوم 11 يناير، في الساعة السادسة مساءً.

وينهي الأهلي مشواره في دور المجموعات بلقاء أورلاندو، المقرر إقامته يوم 18 يناير، في السادسة مساءً أيضًا.

مباراة بيراميدز والترجي التونسي

ويستضيف فريق بيراميدز نظيره الترجي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مواجهات المجموعة الرابعة دوري أبطال أفريقيا.

وفاز فريق الترجي التونسي بمباراة الذهاب بثنائية نظيفة، لذلك يسعى بيراميدز إلى تحقيق الفوز للثأر من تلك الهزيمة وخطف صدارة المجموعة الرابعة منه.

ترتيب مجموعة بيراميدز بدوري الأبطال

الترجي 7 نقاط

بيراميدز 4 نقاط

ساجرادا 2 نقاط

دجوليبا 2 نقاط

مواعيد جولات بيراميدز الثلاث المتبقية بدوري أبطال أفريقيا

وتقرر أن تكون المباريات الثلاثة على النحو التالي:

* الجولة الرابعة: بيراميدز * الترجي التونسي.. يوم الأحد 5 يناير.. الساعة 6 مساء.. استاد الدفاع الجوي

* الجولة الخامسة: ساجرادا الأنجولي * بيراميدز .. يوم السبت 11 يناير.. الساعة 6 مساء.. استاد 11 نوفمبر بعاصمة أنجولا لواندا

* الجولة السادسة: بيراميدز * دجوليبا المالي.. يوم السبت 18 يناير.. الساعة 9 مساء.. استاد الدفاع الجوي

الزمالك

مباراة المصري والزمالك

ويلتقي المصري بنظيره الزمالك باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

والتقى الفريقان بالجولة الثالثة، وفاز الأبيض بهدف، لذلك ستكون مهمته صعبة للغاية أمام المصري الذي يطمح في الفوز للثأر من الزمالك ومنافسته علي قمة المجموعة الرابعة.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري

الزمالك 7 نقاط

بلاك بولز 4 نقاط

المصري 4 نقاط

إنيمبا 1 نقطة

المصري البورسعيدي

طاقم تحكيم مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

ويتكون طاقم التحكيم من؛ الجزائري لحلو بن إبراهيم حكمًا للساحة ويعاونه كل من، الجزائري حمزة بوزيت والتونسي يوسف جامي مساعدين والجزائري يوسف جموح حكمًا رابعًا.

واختار "كاف" الليبي جمال سالم مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام جيروم افونج نزولو من الجابون، والمنسق العام محمد زيزون من المغرب.

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