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رياضة

مفاجأة، لاعبو بيراميدز لم يتقاضوا مكافأة كأس مصر حتى الآن

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

يعيش نادي بيراميدز حالة من الغليان وعدم الاستقرار، الأمر الذي أدى إلى تراجع نتائجه بشكل كبير محليا بالدوري المصري وأفريقيا بدوري الأبطال. 

ونجحت فيتو في معرفة سبب هذا التراجع الذي يشهده الفريق من أحد مصادرها، والذي أكد أنه نتاج طبيعي نتيجة غضب وعدم تركيز اللاعبين.

أزمات بنادي بيراميدز 

وأكد المصدر لـ “فيتو” أن تأخر صرف مستحقات اللاعبين منذ فترة طويلة يعد سببا رئيسيا في تراجع مستوى ونتائج الفريق السماوي. 

وكشف المصدر أيضا أن لاعبي بيراميدز لم يحصلوا على مكافأة الفوز بلقب كأس مصر موسم 2023/2024 أغسطس الماضي على حساب فريق زد حتى الآن. 

وكشف المصدر لـ “فيتو” أيضا أن اللاعبين لم يحصلوا على أي مكافآت فوز بـ دوري أبطال أفريقيا وأيضا الدوري المحلي للموسم الحالي في مفاجأة غير متوقعة لا سيما أن بيراميدز معروف بميزانيته الضخمة ومصاريفه المبالغ فيها. 

فريق الكرة النسائية ببيراميدز 

يذكر أن فريق الكرة النسائية انسحب أمس أمام مسار بالدوري المصري، ولم تحضر اللاعبات إلى أرض الملعب إعلانا منهم للتمرد علي النادي السماوي بسبب عدم صرف مستحقاتهم

وانفردت فيتو أيضا بخبر عدم صرف مستحقات فريق الكرة النسائية وقطاع الناشئين ببيراميدز منذ خمسة أشهر كاملة.

موعد مباراة بيراميدز وفاركو والقناة الناقلة

ويلتقي فريق بيراميدز نظيره فاركو في الـ 8 مساءً الأربعاء القادم باستاد 30 يونيو ضمن لقاءات الجولة السادسة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري للدوري المصري.

ترتيب بيراميدز وفاركو

ويحتل فريق بيراميدز المركز الرابع برصيد 8 نقاط جمعها من خوض 5 مباريات ويحتل فاركو المركز الثامن برصيد سبع نقاط.

مباراة بيراميدز والإسماعيلي 

وتعادل فريقا الإسماعيلي وبيراميدز بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت على استاد الإسماعيلية في إطار مواجهات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأحرز هدف الإسماعيلي مروان حمدي في الدقيقة 29، وتعادل أسامة جلال لفريق بيراميدز في الدقيقة 45.

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بيراميدز نادي بيراميدز كأس مصر موسم 2023 2024 فريق زد

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