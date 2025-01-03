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انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة طيبة التكنولوجية غدا

جامعة طيبة التكنولوجية
جامعة طيبة التكنولوجية

تشهد محافظة الأقصر غدًا السبت 4 يناير 2025، بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024-2025 بجامعة طيبة التكنولوجية، وسط استعدادات مكثفة.

امتحانات جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر 

وأكد الدكتور عادل زين الدين، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، أن الجامعة استكملت جميع الاستعدادات اللازمة لانطلاق الامتحانات، مشيرًا إلى توفير كافة الإمكانيات التي من شأنها أن توفر أجواءً مناسبة للطلاب لتقديم أفضل ما لديهم.

وأضاف زين الدين أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالعملية الامتحانية، وتحرص على أن تتم في بيئة هادئة ومناسبة، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سير الامتحانات في هدوء وسلاسة، مشيرًا إلى تشكيل لجان متخصصة للإشراف على سير العملية الامتحانية، والتعامل مع أي طارئ قد يواجه الطلاب.

ومن المقرر أن تستمر امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليتي تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية وتكنولوجيا الصناعة والطاقة حتى يوم 23 يناير 2025، إذ تحرص الجامعة على تحقيق نتائج إيجابية تعكس مستوى الطلاب وجهود أعضاء هيئة التدريس.

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