الجمعة 03 يناير 2025
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محافظات

محافظ الأقصر يكرم قيادات سابقة وطالبة براعم مصر الرقمية (صور)

أثناء التكريم
أثناء التكريم

حرص المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر،  على تكريم عدد من قيادات المحافظة السابقة، منها المهندس محمود شاهين رئيس مدينة البياضية السابق وذلك لبلوغه سن التقاعد القانونية، كما كرم السيدة رشا منتصر، وخالد بيومى، مديرين بالمديرية المالية للأقصر ومن العاملين السابقين بمحافظة الأقصر بإدارات الحسابات الخاصة والعامة وانتقل كلا منهما للعمل فى أماكن أخرى.

تكريم قيادات محافظة الأقصر 


كما قام بتكريم إيناس عبد الراضى مدير عام مركز المعلومات بمحافظة الأقصر وذلك لبلوغها سن التقاعد القانونى وتسلمتها عنها المهندسة هناء العربي المشرف العام علي منظومة التقنين، نظرا لسفرها خارج المحافظة.


وفي سياق متصل، وتقديرا لقيمة العلم وتشجيع المتفوقين، كرم محافظ الأقصر، الطالبة مريم احمد الصادق بالصف الأول الإعدادي بمدرسة ابوبكر الصديق الرسمية لغات لحصولها على المركز الأول على مستوى محافظة الأقصر فى مبادرة براعم مصر الرقمية، والتى كرمها د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحفل تخرج دفعة أجيال مصر الرقمية 2024 في قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة.


ومن جانبه، قام محافظ الأقصر بمنحها شهادة تقدير ومبلغ مالى تقديرا لعلمها، كما هنأ معلمة الحاسب الآلي التى دربت وشجعت الطالبة على تحصيل العلم، وأثناء حفل التكريم سلم المحافظ على أسرة الطالبة المتفوقة، ليتبين أن جدتها لأبيها المهندسة فاطمة مدنى وكانت نائب رئيس مدينة البياضية وخرجت للمعاش منذ نحو 6 سنوات، وكانت أول سيدة بمحافظة الأقصر شغلت هذه الوظيفة،  فأمر محافظ الأقصر على الفور بتكريمها بشهادة تقدير، وذلك تقديرا لجهدها المبذول فى حياتها المهنية قبل خروجها للمعاش.

حضر حفل التكريم كل من الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر واللواء هشام الشيمى سكرتير مساعد المحافظة، والدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر.

 

 

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