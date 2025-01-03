الأقصر تتسلم أول دليل لأملاك الدولة على مستوى الجمهورية

التقى المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بالمهندسة هويدا النوبي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة، والدكتور إبراهيم السعيد منسق مشروع حصر أملاك الدولة، لتسلم دليل أملاك الدولة وتوقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين.

دليل أملاك محافظة الأقصر

وقدم محافظ الأقصر جزيل الشكر لهيئة المساحة المصرية على تعاونهم فى إنجاز هذا الدليل لمحافظة الأقصر كونها أول محافظة تتسلم دليل أملاك الدولة على مستوى الجمهورية، ويحوى الدليل على بيانات أملاك الدولة وربطها بأماكن احداثياتها بأسلوب نظم المعلومات الجغرافية.

وأضاف محافظ الأقصر أن ما يهمه هو التسهيل على المواطنين والعمل لصالحهم، وكذا التسهيل على الموظفين بمنظومة أملاك الدولة فى التعاملات وإثبات التصرفات لإدارة منظومة أملاك الدولة بشكل عام، مضيفا أن هذا الدليل الذى كان يعد حلما الآن أصبح حقيقة.

جرى توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة الأقصر وهيئة المساحة المصرية لحصر وميكنة أملاك الدولة وإنشاء أدلة أملاك الدولة، وفى ختام اللقاء تم تبادل الدروع التذكارية بين الجانبين.

وحضر اللقاء من هيئة المساحة المصرية المهندس عبد الحكيم رسلان رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مصر العليا، والمهندس أشرف المفتى مدير مديرية المساحة بالأقصر، وأحمد عزب مدير مكتب رئيس الهيئة، ومن محافظة الأقصر، المهندسة هناء العربى المكتب الفنى للمحافظ، ومحمود عبدالله مدير عام الأملاك، ومحمد مهدى مدير الحسابات بالأملاك وفريق العمل الفنى بالبروتوكول.

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