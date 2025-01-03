محافظ الأقصر يضع حجر أساس مدرستين بالضبعية

وضع المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر حجر الأساس لمدرسة خالد بن الوليد، ومدرسة المرحوم عبد الله محمد لطفى بقرية الضبعية التابعة لمركز ومدينة القرنة، وسيتم بناء المدرسة الأولى على قطعة أرض من أملاك الدولة والثانية تبرع من المواطن محمد لطفى.

محافظ الأقصر في لقاء جماهيري أهالي الضبعية



وعقب وضع حجر الأساس، شهد محافظ الأقصر لقاء شعبي لأهالى القرية لعرض مطالبهم والتى تمثلت فى الإنتهاء من مشروع الصرف الصحى وتغطية الترعة الكبرى ليتم بعدها إدخال كافة المرافق الأخرى كالغاز ورصف الطرق، وكذا تغيير خطوط سير السيارات الأجرة التى لم تتغير قبل 25 عام، ومشكلة تواجد الخردة فى الطرقات، وبناء سور للترعة المتواجدة بالقرية وذلك تفاديا لسقوط أطفال أو حيوانات بها، وكذا افتتاح أقسام جديدة بالمدرسة الثانوية الصناعية بالقرية بدلا من وجود 3 أقسام فقط، ذلك كونها تخدم طلاب القرية وطلاب القرى المجاورة من قرية قامولا وحتى قرية المريس التابعة لمركز الطود، كما طالبوا بفتح المزيد من مدارس الفصل الواحد بدلا من الاعتماد على المدارس المجتمعية.

هنأ محافظ الأقصر أهالي قرية الضبعية بالعام الميلادى الجديد وقدوم شهر رجب، مضيفا أنه ثانى لقاء جماهيرى له مع أهالى الضبعية فى خلال شهرين، وأشاد بوحدة وتماسك أهالى القرية فى عرض مطالبهم وحرصهم على النهوض بالبنية التحتية والحفاظ على القرية فى ظل قيادة سياسية جادة وواعية وحريصة على رضاء المواطن والنهوض بكافة المرافق والخدمات المقدمة له.



وقام المحافظ بالرد على كافة مطالب الأهالى، حيث طلب من أحد أهالى القرية القدوم صباح يوم الأحد القادم والحديث مع السكرتير العام للمحافظة حول خطوط السير المطروحة من قبل أهالى القرية، كما كلف رئيس مدينة القرنة بالتعاون مع ادارة البيئة وشرطة المرافق لعمل محاضر والتعامل الفورى مع مشكلة الخردة حتى لا تحدث مشكلات بيئية، وأوضح أنه سيتم بناء سور فورى للترعة.



ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بدراسة فتح أقسام جديدة للمدرسة الثانوية الصناعية بالقرية بشكل فورى وعاجل، حضر اللقاء الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر ومصطفى جبريل رئيس مركز ومدينة القرنة والدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر والمهندس عصام الدين شحات مدير عام الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والمهندس عبد الله بكرى المدير التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر والمهندسة إلهام شيبانى مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة الأقصر، والمهندس إسلام الدهرين مدير إدارة المشروعات بالهيئة العامة للأبنية التعليميه بالأقصر، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وشيوخ وأهالى القرية.

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