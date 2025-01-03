حملات نظافة مكثفة بمدينة الأقصر (صور)

تابع اللواء دكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، وبمشاركة حاتم جابر سكرتير مجلس مدينة الأقصر، أعمال النظافة بالتنسيق مع رؤساء الأحياء ومدير الإدارة العامة للنظافة والتجميل ومدير وحدة التدخل السريع، ومسئولى قطاعات النظافة بكل حى على مستوى الأحياء التابعة للمدينة مرورًا بالشوارع الرئيسية وكذا الفرعية للتأكد من نظافة الشوارع.

حملات النظافة بالأقصر

واستهدفت تلك الحملات في حي وسط نظافة وغسيل كورنيش النيل بدءً من بنك الإسكندرية وصولًا حتى متحف التحنيط، واستكمال أعمال نظافة الكورنيش من متحف التحنيط حتى فندق ونتر بالاس، وأسفرت الحملات عن رفع حوالى 20 طن قمامة وأتربة وتراكمات.

وفي حي شرق تمت أعمال النظافة بالوردية المسائية استهدفت منطقة الصرف الصحي، فضلًا عن إنارة وتركيب وصيانة كشافات بسيالة بدران.

وفي حي شمال أجريت حملة نظافة وتمشيط استهدفت منطقة السبتية والتماسيح وأبو عصبة والبحاروة بالإضافة إلى خطوط السير ورفع كفاءة مستوي النظافة برفع الحاويات وتفريغها بالكامل.

وأسفرت الحملات عن رفع حوالى 20 طن قمامة وأتربة وتراكمات، جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام ومتابعة أعمال النظافة للظهور بالشكل اللائق ورفع القمامة بصورة دورية منتظمة.

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