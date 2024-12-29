النيابة تصرح بدفن جثمان محامٍ توفى داخل منزله بالشرقية

أمرت النيابة العامة بالشرقية بدفن جثمان محامٍ عثر عليه متوفى داخل شقته السكنية بمركز كفر صقر، كما أمرت بتسليمه لذويه بعد توقيع الكشف الطبي لبيان الحالة.

التقرير الطبي المبدئي يكشف عدم وجود شبهة جنائية في وفاة محامي كفر صقر

وقالت التحقيقات الأولية، إن التقرير الطبي المبدئي أكد عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة وأن الوفاة طبيعية كما أن المتوفى يعيش بمفرده داخل شقته.

أكملت التحقيقات، أن أحد الجيران كان بحوزته مفتاح للشقة السكنية التي يقيم بها المذكور وهو من قام بإبلاغ رجال الأمن، والذين حضروا على الفور لاستطلاع الأمر ويبدو أن الوفاة وقعت منذ ساعات قليلة.

العثور على جثة شخص داخل شقة سكنية بالشرقية

وتلقت غرفة عمليات النجدة إخطارا بورود بلاغ من أحد الأهالي بالعثور على جثة شخص داخل منزله بحي النهضة.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين أن المتوفى يدعى "عبد الحليم.م.ح"، في العقد الخامس من العمر ( محام) ويقيم بحي النهضة بدائرة المركز.

تم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى المركزى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.



الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعي.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دورالطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

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