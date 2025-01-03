الجمعة 03 يناير 2025
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ثقافة وفنون

تعرف على شخصية إنعام سالوسة في مسلسل "عقبال عندكم"

إنعام سالوسة
إنعام سالوسة

 تشارك الفنانة إنعام سالوسة في مسلسل “عقبال عندكم” الذي يقوم ببطولته الفنانان حسن الرداد وإيمي سمير غانم، وتلعب إنعام سالوسة شخصية والدة إيمي سمير غانم.

إيمي سمير غانم، تعود الفنانة إيمي سمير غانم إلى عالم الدراما التليفزيونية بعد غياب طويل امتد إلى 5 سنوات من خلال عمل يجمعها بزوجها حسن الرداد ويحمل اسم “عقبال عندكم”.

 

تفاصيل مسلسل عقبال عندكم أحدث أعمال إيمي سمير غانم

 كان مسلسل عقبال عندكم يحمل اسم “مش هو ولا هي” وهو عمل كوميدي اجتماعي مكون من 15 حلقة، وسيكون من إخراج علاء إسماعيل وتأليف أحمد سعد والي، ويجمع إيمي سمير غانم وزوجها حسن الرداد من جديد، وأنضم للمسلسل مؤخرًا الفنان حجاج عبد العظيم، وسيعرض المسلسل في رمضان 2025.

 

 

مسلسل سوبر ميرو  آخر أعمال إيمي سمير غانم الدرامية

 وكان  مسلسل سوبر ميرو الذي عرض في 2019 آخر أعمال الفنانة إيمي سمير غانم، التي قالت  في تصريحات خاصة لـ «فيتو» أنها غابت كثير عن السباق الرمضاني، حيث آخر ظهور لديها بمسلسل سوبر ميرو لعام 2019، وأنها ستعود بكل حماس على الشاشة في رمضان المقبل لعام 2025.

مسلسل "سوبر ميرو" بطولة: إيمي سمير غانم، حمدي الميرغني، سمير غانم، محمد محمود، أحمد سلطان، ومن إنتاج أحمد السبكي، وإخراج وليد الحلفاوي.

 

آخر أعمال جمعت حسن الرداد وإيمي سمير غانم

 يذكر أن حسن الرداد وإيمى سمير غانم قدما آخر أعمالهما سويًا، مسرحية "التلفزيون" التى تم عرضها ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، حيث عرضت المسرحية لمدة 3 ليال، في إطار التعاون بين موسم الرياض والهيئة العامة للترفيه السعودية مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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تعرف على شخصية حجاج عبد العظيم في مسلسل عقبال عندكم

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