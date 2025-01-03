إيران تنفذ أكبر مناورة عسكرية بعد إعلان إسرائيل استعدادها للمواجهة

أعلنت إيران، اليوم الجمعة، أن صحراء وسط البلاد ستشهد تنفيذ مناورات "مدافعو سماء الولاية 1403" التي ستشارك فيها القوات البرية والجوية الإيرانية.

وأوضحت العلاقات العامة في قيادة مناورات مدافعو سماء الولاية، في بيان لها، أن هذه المناورات تهدف لرفع الجهازية الدفاعية والتنسيق بين الوحدات العسكرية وتمرين التكتيكات القتالية الحديثة في المجالين الجوي والبري، حسبما نقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء.

وأشار البيان إلى أن المناورات تجري في المنطقة الواقعة بين مدينتي "كاشان" و" ران وبيدكل" في صحراء وسط إيران وأجواء المدينتين، وأن هذه المنطقة تعتبر مغلقة عسكريا منذ أمس الخميس ويمنع الدخول إليها وإلى المناطق المجاورة لها حتى إشعار آخر.

وأوضح البيان أن طائرات مسيرة متطورة، ومروحيات، ومقاتلات حربية، ومنظومات صاروخية، ومعدات عسكرية أخرى ستشارك في هذه المناورات.

كما خص البيان المواطنين بالتذكير بأن هناك أصوات انفجارات ستسمع خلال هذه المناورات وكذلك تحليق للطائرات المسيرة والمروحيات والطائرات الحربية.

وأضاف أن المعلومات اللاحقة وإعادة فتح طرق المواصلات، سيتم إعلانها بعد انتهاء المناورات.

مصدر إسرائيلي: نستعد منذ سنوات لمواجهة محتملة مع إيران

وكان مصدر إسرائيلي لـ"سكاي نيوز عربية"، اليوم الجمعة، أكد أن بلاده تستعد "منذ سنوات عديدة" لمواجهة محتملة مع إيران.

وقال المصدر: "في إيران لدينا استخبارات وبنك أهداف وأثبتنا أن لدينا القدرة"، مضيفا "النظام الإيراني ليس كالحوثي فهو في دولة ولديه ما يخسره ويفكر بمنطق".

وتابع: "في قضية إيران هناك حاجة لتعاون دولي.. المحور الإيراني بات أضعف من أي وقت مضى، بات أضعف من حيث القدرات وأيضا من حيث سمعته في المنطقة".

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