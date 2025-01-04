السبت 04 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

القديسة أنسطاسيه، شهادة الإيمان وسط العذاب والاضطهاد

الكنيسة، فيتو
الكنيسة، فيتو

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى استشهاد القديسة أنسطاسيه.

 

قصة استشهاد القديسة أنسطاسيه

 استشهدت القديسة أنسطاسيه في سنة 304م (20 للشهداء). وُلدت القديسة أنسطاسيه في مدينة روما سنة 275م لوالد وثني من أشراف روما وأم مسيحية، التي قامت بتربيتها تربية مسيحية محكمة، وحرصت على أن تُغذيها بالتعاليم المسيحية منذ طفولتها، بعيدًا عن علم والدها.

عندما بلغت سن الزواج، زوّجها والدها من شاب وثني رغم إرادتها. فكانت تصلي بحرارة إلى الله لكي يفرّق بينها وبين زوجها، وفي غيابه كانت تخرج لزيارة المحبوسين من أجل الإيمان، وتقدم لهم الدعم والعزاء. وعندما اكتشف زوجها هذه الأنشطة، حبسها في المنزل ومنعها من الخروج. ومع استمرارها في الصلاة، توفي زوجها فجأة، فأخذت القديسة أنسطاسيه جميع ممتلكاتها ووزعتها على الفقراء والمحبوسين.

عندما وصل خبرها إلى الوالي فلورس، استحضرها وسألها عن إيمانها، فاعترفت أمامه بالسيد المسيح ورفضت التنازل عن إيمانها رغم العروض المغرية. فتعرضت للعديد من العذاب، حيث أمر الوالي بإغراقها في البحر، لكن الله أنقذها. بعدها، أمر بتعليقها على صليب وإضرام النار تحتها، فاستشهدت ببطولة وأثبات في الإيمان.

ونالت القديسة أنسطاسيه إكليل الشهادة، حيث تخلدت سيرتها في التاريخ كمثال للشجاعة والإيمان الراسخ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استشهاد القديسة أنسطاسيه القديسة أنسطاسيه الأرثوذكسية البابا تواضروس الكنيسة
ads

الأكثر قراءة

كنت متوقعة، أول تعليق من وزيرة الخارجية الألمانية على امتناع الشرع لمصافحتها (فيديو)

ترتيب مجموعة الأهلي بعد الخسارة من شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

بعد سعادة اللاعب بالحديث عنه، فرانكفورت يرد على انتقال مرموش لمانشستر سيتي (فيديو)

محمد الشناوي يتصدر الترند بعد الخطأ الكارثي أمام شباب بلوزداد (فيديو)

كولر يبرر الهزيمة أمام شباب بلوزداد ويعلق على الهدف الكارثي في مرمى الشناوي

توقع "كورونا وحريق كاتدرائية نوتردام"، عراف يتنبأ بموعد الحرب العالمية الثالثة

زلزال جديد بقوة 5.8 درجة يهز إثيوبيا

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، التفاح بـ 40 جنيها والخوخ والكمثرى المستورد نار

منوعات

المزيد

توقع "كورونا وحريق كاتدرائية نوتردام"، عراف يتنبأ بموعد الحرب العالمية الثالثة

توقعات الأبراج اليوم السبت 4 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

العثور على مركبة فضائية تم رصدها في دولة خليجية (فيديو)

يبعد 165 كيلومتر عن العاصمة، إثيوبيا على موعد مع ثوران بركاني بمنطقة عفار

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الجمعة 3-1-2025

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 3-1-2025

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على أسعار السكر اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع سموحة.. الزمالك ضد المصري.. ليفربول أمام مانشستر يونايتد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 4 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 4 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 4 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية