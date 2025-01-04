القديسة أنسطاسيه، شهادة الإيمان وسط العذاب والاضطهاد

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى استشهاد القديسة أنسطاسيه.

قصة استشهاد القديسة أنسطاسيه

استشهدت القديسة أنسطاسيه في سنة 304م (20 للشهداء). وُلدت القديسة أنسطاسيه في مدينة روما سنة 275م لوالد وثني من أشراف روما وأم مسيحية، التي قامت بتربيتها تربية مسيحية محكمة، وحرصت على أن تُغذيها بالتعاليم المسيحية منذ طفولتها، بعيدًا عن علم والدها.

عندما بلغت سن الزواج، زوّجها والدها من شاب وثني رغم إرادتها. فكانت تصلي بحرارة إلى الله لكي يفرّق بينها وبين زوجها، وفي غيابه كانت تخرج لزيارة المحبوسين من أجل الإيمان، وتقدم لهم الدعم والعزاء. وعندما اكتشف زوجها هذه الأنشطة، حبسها في المنزل ومنعها من الخروج. ومع استمرارها في الصلاة، توفي زوجها فجأة، فأخذت القديسة أنسطاسيه جميع ممتلكاتها ووزعتها على الفقراء والمحبوسين.

عندما وصل خبرها إلى الوالي فلورس، استحضرها وسألها عن إيمانها، فاعترفت أمامه بالسيد المسيح ورفضت التنازل عن إيمانها رغم العروض المغرية. فتعرضت للعديد من العذاب، حيث أمر الوالي بإغراقها في البحر، لكن الله أنقذها. بعدها، أمر بتعليقها على صليب وإضرام النار تحتها، فاستشهدت ببطولة وأثبات في الإيمان.

ونالت القديسة أنسطاسيه إكليل الشهادة، حيث تخلدت سيرتها في التاريخ كمثال للشجاعة والإيمان الراسخ.

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