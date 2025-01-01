الأربعاء 01 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

البابا أنسطاسيوس، بطريرك الكرازة المرقسية الذي صمد أمام التحديات

الكنيسة، فيتو
الكنيسة، فيتو

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بذكرى  نياحة البابا أنسطاسيوس، البطريرك السادس والثلاثين من بطاركة الكرازة المرقسية، الذي تنيح في 16 من شهر طوبه، الموافق 616م.

 

قصة البابا أنسطاسيوس

ولد البابا أنسطاسيوس في الإسكندرية وتعلم في مدارسها، ثم عمل قاضيًا في القصر الملكي قبل أن يترك وظيفته ويُرسم قسًا على كنيسة الثغر الإسكندري. سرعان ما نال تقدير المؤمنين لحكمته واستقامته، مما أهله لأن يصبح بطريركًا بعد نياحة البابا ديميانوس.

عُرف البابا أنسطاسيوس بتفانيه في خدمة الكنيسة، حيث رسم أساقفة وكهنة في الإيبارشيات الخالية وشيَّد عدة كنائس جديدة. كما استعاد من الخلقيدونيين الكنائس التي كانوا قد استولوا عليها، ما جعله موضع تهديد من البطريرك الخلقيدوني، الذي وشى به للإمبراطور.

في ظل هذه الظروف، انسحب البابا أنسطاسيوس إلى برية شيهيت، حيث قضى أيامًا طويلة في الأصوام والصلوات، طالبًا التدخل الإلهي. وبالفعل، حدثت تغيرات سياسية، حيث قتل شقيق الإمبراطور أخاه واستولى على العرش، مما سمح للبابا بالعودة إلى الإسكندرية.

خلال اثني عشر عامًا على الكرسي البطريركي، كتب البابا أنسطاسيوس اثني عشر كتابًا، وهو الذي كان معروفًا بعلمه الواسع وفصاحته. وعندما أكمل سعيه الصالح، تنيح بسلام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البابا أنسطاسيوس قصة البابا أنسطاسيوس الكنيسة الأرثوذكسية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية البابا تواضروس
ads

الأكثر قراءة

رئيس شعبة المحمول يكشف مفاجأة صادمة بشأن هواتف الخطين

في استجابة لفيتو، المالية والاتصالات تكشفان تفاصيل رسوم الموبايلات المستوردة من الخارج

من الإعلانات لمديرة أعمال نجم سوبر ستار، ما لا تعرفه عن هدى الناظر زوجة مصطفى شعبان

نصها صعيدي ونصها إنجليزي، مصطفى شعبان يفجر مفاجأة 2025 ويعلن زواجه رسميا (فيديو)

اللقطات الأولى لحريق شقتين بسموحة وسان ستيفانو بالإسكندرية بسبب احتفالات رأس السنة

مشاجرة بين جماهير مؤدي مهرجانات مشهورين بحفل رأس السنة بدهشور والأمن يتدخل

أول حوادث العام الجديد، حريق هائل بمستشفى القنايات بالشرقية (صور)

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة في أول أيام 2025

منوعات

المزيد

من شارع المعز لعروض الأهرامات، كيف احتفل المصريون في القاهرة والجيزة برأس السنة 2025 (فيديو وصور)

زحام مروري وإقبال على محلات التسالي، أهالي المعادي يحتفلون بليلة رأس السنة (صور وفيديو)

بالرقص والموسيقى، المصريون يحتفلون برأس السنة في شوارع القاهرة (فيديو وصور)

شوارع الكوربة والمعز والمعادي كاملة العدد في ليلة رأس السنة (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم الثلاثاء 31-12-2024

مطالبات للحكومة بتوضيح حقيقة فرض رسوم على الموبايلات المستوردة وغلق الملايين منها

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 31-12-2024 في الأسواق

كم سجل سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء 31-12-2024؟

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح العاشر.. عظماء الأسيست في تاريخ الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 1 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 1 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 1 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية