الأربعاء 01 يناير 2025
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«ظواهر» تشعل أجواء حفل الموسيقى العربية بساحة أبو الحجاج في الأقصر (فيديو)

أثناء الاحتفال ,
أثناء الاحتفال , فيتو

تقدم بوابة «فيتو» بثا مباشرا من ساحة أبوالحجاح بوسط مدينة الأقصر، ترصد خلاله فعاليات مبادرة ظواهر للاحتفال بأولى ليالي السنة الميلادية الجديدة 2025 بفرقة الموسيقى العربية، وسط حضور جماهيري من أبناء الأقصر والسائحين الزائرين من مختلف الجنسيات.

مظاهر احتفالات السنة الميلادية الجديدة

 
وانطلق الاحتفال مساء اليوم الأربعاء من أحضان التاريخ بمحيط معبد الأقصر من خلال عروض غنائية لفرقة الأقصر للموسيقى العربية التابعة لقصر ثقافة الأقصر وسط أجواء من الفرحة البهجة.

 مبادرة ظواهر بالأقصر 


يذكر أن مبادرة ظواهر لها محوران وهما الوعي والمسئولية المجتمعية، وتهدف إلى الحد من الظواهر السلبية والارتقاء بالفكر الشبابي، ورفع الوعي المجتمعي وتعزيز السلوكيات الإيجابية كالتسامح والتعاون والانضباط، من خلال برامج تعليمية وتثقيفية وتقديم برامج وقائية تستهدف الفئات الأكثر عرضة للظواهر السلبية مثل الشباب والأطفال، وبناء جيل واع يساهم فى بناء المجتمع وتطويره، بمشاركة العديد من الجهات لدعم المبادرة مثل جامعتي الأقصر وطيبة التكنولوجية، والأزهر الشريف والكنيسة المصرية ومديريات الأوقاف والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والتربية والتعليم والمجلس القومي للمرأة ومكتبة مصر العامة وقصور الثقافة.

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