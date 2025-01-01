نادى الإرادة والتحدي بالأقصر يحقق بطولات في ألعاب القوى (صور)

أعلن الدكتور حسام القاضي رئيس مجلس إدارة نادى الإرادة والتحدي بالأقصر عن إضافة انجاز جديد لبطولات النادي يختتم به عام 2024 بسواعد أبطاله، مضيفًا أن النادي شارك فى بطولة الجمهورية لألعاب القوى للإعاقات الحركية المقامة بملاعب سيتى كلوب بمحافظة كفر الشيخ والتى نظمتها اللجنة البارالمبية فى الفترة من 18 وحتى 21 ديسمبر الجارى.

بطولة الجمهورية لألعاب القوى للإعاقات الحركية

وحصل الأبطال علي مصطفى محمود سلطان أصغر لاعب بالنادي على ذهبية الـ200 متر عدو، والشاذلى حامد أمين ببرونزية وثب طويل، واللاعب ابراهيم السعدى محمد حصل على 2 ميدالية برونزية وثب طويل وبرونزية الرمح، وحصل اللاعب محمد جمال قدرى على برونزية الرمح، واللاعب رمضان محمد مكاوى حصل على برونزية القرص.

ترأس البعثة الكابتن أحمد محمد سيد، أمين الصندوق والمشرف على ألعاب القوى بالنادي، وياسر الصادق عضو مجلس الادارة.

ومن جانبه، وجه رئيس مجلس إدارة النادى الشكر للمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر لدعمه وتعاونه المستمر للنادي وفئة ذوى الهمم بشكل خاص فى ربوع المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.