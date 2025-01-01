الأربعاء 01 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ننشر السيرة الذاتية للدكتور محمد شعبان مدير الرعاية الصحية في الأقصر الجديد

الدكتور محمد شعبان
الدكتور محمد شعبان

أصدر الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، قرارا بتكليف الدكتور محمد شعبان مديرا لفرع الرعاية الصحية بالأقصر خلفا للدكتور أحمد البرعي.

الدكتور محمد شعبان مديرا للرعاية الصحية بالأقصر 

الدكتور محمد جمال شعبان من أبناء محافظة المنوفية ومواليد عام 1994 ميلاديا وخريج كلية صيدلة جامعة الأهرام الكندية، وشغل منصب مدير ادارة التقييم والمتابعة برئاسة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ثم رئيس الوحده المركزية للأبحاث والابتكار وريادة الأعمال برئاسة الهيئة العامة للرعاية الصحية.

كما شغل منصب منسق عام مشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان، وعضو المكتب الفني لمساعد وزير الصحة للرقابة والمتابعة، فيما عمل بإدارة العلاقات الصحية الدولية بقطاع مكتب وزير الصحة

والدكتور محمد شعبان مدير الرعاية الصحية بالأقصر الجديد، خريج البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة عضو الأمانة الفنية للحوار الوطني سابقا، وحصل على ماجستير ادارة أعمال جامعة حلوان، وماجستير اتصال سياسي جامعة القاهرة، ودبلومة العلوم السياسية في العلاقات الدولية جامعة القاهرة، كما حصل على العديد من الدورات في مجال الإدارة والقيادة وكذلك شارك في تمثيل نصر في العديد من المحافل الدولية والإقلامية.

 

محافظ الأقصر يلتقي بمدير الرعاية الصحية الجديد

كان المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر استقبل الدكتور أحمد البرعى المدير السابق، بمرافقة الدكتور محمد شعبان مدير فرع الأقصر بالهيئة العامة للرعاية الصحية الجديد، ورحب محافظ الأقصر بالدكتور محمد شعبان مهنئًا له بمنصبه الجديد، متمنيًا له التوفيق والسير على خطى الدكتور أحمد البرعى لما حققه من نجاح مشهود بهيئة الرعاية الصحية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، كما توجه بالشكر والعرفان للدكتور أحمد البرعى مدير أقليم الصعيد والمشرف على فرع الأقصر بالهيئة العامة للرعاية الصحية سابقا، متمنيًا له دوام النجاح والعطاء بمنصبه الجديد بمحافظة الأسكندرية.

الدكتور محمد  جمال شعبان 
الدكتور محمد  جمال شعبان 
الدكتور محمد شعبان مدير الرعاية الصحية بالأقصر الجديد 
الدكتور محمد شعبان مدير الرعاية الصحية بالأقصر الجديد 

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأقصر محافظ الأقصر الرعاية الصحية الدكتور أحمد حسن مدير الرعاية الصحية الجديد التأمين الصحي الشامل الدكتور محمد شعبان وزارة الصحة

مواد متعلقة

محافظ الأقصر يبحث مطالب أصحاب المحاجر بالبياضية (صور)

محافظ الأقصر يبحث طلبات المنطقة الأزهرية

محافظ الأقصر يشهد توقيع عقود المجمعات الصناعية الحرفية بإسنا (صور)

رئيس جامعة الأقصر تتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية التربية (صور)

على أرضها اتمخطر يا أسطا، أقدم بائع بالأقصر يكشف كيف استعد السوق السياحي لاحتفالات رأس السنة (فيديو وصور)
ads

الأكثر قراءة

4274 جنيهًا لهذا العيار، ارتفاع أسعار الذهب في أول أيام 2025

الزمالك يستعد للإعلان عن تجديد عقد زيزو

أسعار الفاكهة اليوم، الفراولة تتراجع 8 جنيهات في سوق العبور

أخبار مصر: زيادة أسعار الزيت وجبنة دومتي ونسكافيه، زواج مصطفى شعبان، حريق بمحافظتين بداية 2025، تطورات جديدة بواقعة نجل القرضاوي

"تم إيقاف حسابك البنكى يرجى الاتصال".. ضبط عصابة موظفى البنوك المزيفة فى المنيا

انخفاض أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 1 يناير 2025

مدبولي: معدل نمو الاقتصاد المصري وصل إلى 3.5% في الربع الأول من العام المالي

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 1 يناير 2025

منوعات

المزيد

حادث دهس يوقع ضحايا بين ضباط الشرطة بنيوزيلندا

انهيار جليدي يدمر جرافة أثناء تنظيف طريق في تركيا

تراشق بالبيض والطحين، طريقة غريبة لاحتفالات الإسبان بآخر أيام العام (صور)

خبيرة أبراج تكشف مصير كهربا وشيكابالا وحظوظ الأهلي والزمالك في 2025 ومفاجأة عن الخطيب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 1 يناير 2025

أسعار الفاكهة اليوم، الفراولة تتراجع 8 جنيهات في سوق العبور

أسعار الفراخ البيضاء ترتفع 3 جنيهات في أول أيام 2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

صلاح على القمة.. أكثر اللاعبين للتمريرات الحاسمة في الدوريات الكبرى لأوروبا لعام 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الصيام تطوعًا في رجب وشعبان دون غيرهما؟ دار الإفتاء تجيب

من تفسير محمد سيد طنطاوي، جزاء مصاحبة النبي والجهاد معه

احذر، أخطاء شائعة يقع فيها المصلون قد تبطل الصلاة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية