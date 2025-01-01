محافظ الأقصر يضع حجر أساس مشروع صرف صحي الروافعة الغربية (صور)

قال المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، إن عام 2025 سيكون سعيدًا يحمل الخير لأهل الأقصر، معربًا عن تطلعه لإفتتاح عدد كبير من المشروعات التي يتم تنفيذها حاليًا خلال العام الجديد، مشيدًا بحالة الأمن والأمان وما حققته القيادة السياسية من إستقرار للبلاد وسط تحديات اقليمية ودولية وحالة الإضطراب في الدول المحيطة.

محافظ الأقصر: 2025 عام الخير لأهل الأقصر بتدشين مشروعات جديدة وافتتاح مشاريع تنموية في كافة المجالات



جاء ذلك خلال كلمة المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر في احتفالية وضع حجر أساس مشروع صرف صحي قرية الروافعة الغربية بمدينة البياضية جنوب محافظة الأقصر.



أعلن المحافظ اثناء الإحتفالية عن قرب انتهاء العمل بعدد من مشروعات الصرف الصحي وبدء مشروعات جديدة في مختلف مراكز ومدن المحافظة مشيرًا الي تنفيذ خطة إصلاح وتمهيد ورصف الطرق عقب الإنتهاء من مشروعات المرافق.

وكشف المحافظ عن تدشين عدة مشروعات جديدة لتحقيق نهضة تنموية في كافة المجالات بالمحافظة لافتا الي ان الإستقرار يؤدي الي فتح روافد اقتصادية جديدة ويساهم في تنشيط حركة السياحة وتهيئة مناخ جاد للإستثمار بما يعود بالخير علي أهالي الأقصر.

محافظ الأقصر يشيد بحالة الإستقرار بالبلاد ويؤكد انها تساهم في تنشيط السياحة وجذب الإستثمار



من جانبهم رحب أهالي البياضية وقرية الروافعة الغربية بمحافظ الأقصر ونظموا مؤتمر جماهيري حاشد بالقرية اعربوا خلاله عن سعادتهم بزيارته كونه أول محافظ يقوم بزيارتهم منذ اكثر من 15 عامًا.

وعبر الأهالي خلال عن فرحتهم بتدشين مشروع الصرف الصحي معربين عن تقديرهم لجهود المحافظ في توصيل المرافق لمختلف انحاء المحافظة واهتمامه بالقري والنجوع.

جدير بالذكر ان مشروع صرف صحي الروافعة الغربية يتم تنفيذه لخدمة أهالي القرية الذين يتجاوز عددهم 8 الاف نسمة بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 70 مليون جنيه ويتكون من محطة رفع صرف صحي وشبكات انحدار بطول 7 كيلو متر وخط طرد بطول 4 كيلو متر ومن المتوقع انهاؤه خلال عام ونصف.

رافق المحافظ خلال وضع حجر الأساس نائب المحافظ الدكتور هشام أبو زيد، والمهندس مصطفي سعيد رئيس جهاز مدينة طيبة، واللواء احمد رمضان رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر والدكتور عبد الخالق حسين رئيس مدينة البياضية، والمهندس عبد الله بكري مدير التنفيذ بهيئة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر.

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