يناير الساخن في الزمالك.. مواجهات حاسمة للأبيض بالدوري والكونفدرالية.. وموقعة الحسم أمام المصري في برج العرب

ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مواجهات نارية خلال شهر يناير المقبل، حيث سيخوض الفريق 8 مباريات في جميع البطولات، كما يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي على إستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

تقام مباراة الزمالك والمصري يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

تنقل مباراة الزمالك والمصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

يتصدر الزمالك ترتيب مجموعته في الكونفدرالية برصيد 7 نقاط، فيما يأتي بلاك بولز في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، متفوقًا على المصري صاحب المركز الثالث بالأهداف، فيما يتذيل المجموعة فريق إنيمبا النيجيري برصيد نقطة وحيدة.

8 مواجهات نارية تنتظر الزمالك في يناير

مباريات الزمالك في شهر يناير 2025

وجاء جدول مباريات الزمالك في شهر يناير كالتالي:

المصري في بطولة كأس الكونفدرالية، يوم 5 يناير في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

الزمالك ضد الفائز من أبو قير للأسمدة وبلدية المحلة، دور الـ 32 من بطولة كأس مصر يوم 9 يناير في الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة.

بلاك بولز في بطولة كأس الكونفدرالية، يوم 12 يناير في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

حرس الحدود في بطولة الدوري الممتاز يوم 16 يناير في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

إنيمبا النيجيري في بطولة كأس الكونفدرالية يوم 19 يناير في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

مودرن سبورت في بطولة الدوري الممتاز يوم 23 يناير في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الجونة في بطولة الدوري الممتاز يوم 27 يناير في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز يوم 31 يناير في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

مواجهات قوية في الجولة الرابعة من مجموعات كأس الكونفدرالية

الأحد 5-1-2025

الزمالك ضد المصري في تمام الساعة 6 مساء.

إنيمبا ضد لاك بولز في تمام الساعة 6 مساء.

الصفاقسي ضد سيمبا في تمام الساعة 6 مساء.

دياراف ضد أورابا يونايتد في تمام الساعة 6 مساء.

نادي ستيلينبوش ضد لواندا سول في تمام الساعة 6 مساء.

أسيك ميموزا ضد اتحاد الجزائر في تمام الساعة 6 مساء.

شباب قسنطينة ضد برافوس في تمام الساعة 9 مساء.

الملعب المالي ضد نهضة بركان في تمام الساعة 9 مساء.

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