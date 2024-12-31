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رياضة

الزمالك ضد المصري، 8 مواجهات قوية في الجولة الرابعة من مجموعات كأس الكونفدرالية

الزمالك والمصري
الزمالك والمصري

ينتظر عشاق كرة القدم في مصر وإفريقيا منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية للموسم الجاري 2024-2025.

ويستضيف إستاد الجيش ببرج العرب في الاسكندرية مواجهة من العيار الثقيل بين الزمالك والمصري البورسعيدي.

 مواجهات قوية في الجولة الرابعة من مجموعات كأس الكونفدرالية 

الأحد 5-1-2025 

الزمالك ضد المصري في تمام الساعة 6 مساء

إنيمبا ضد لاك بولز في تمام الساعة 6 مساء

الصفاقسي ضد سيمبا في تمام الساعة 6 مساء

دياراف ضد أورابا يونايتد في تمام الساعة 6 مساء

نادي ستيلينبوش ضد لواندا سول في تمام الساعة 6 مساء

أسيك ميموزا ضد اتحاد الجزائر في تمام الساعة 6 مساء

شباب قسنطينة ضد برافوس في تمام الساعة 9 مساء

الملعب المالي ضد نهضة بركان في تمام الساعة 9 مساء.

 

الزمالك يستأنف تدريباته غدا استعدادا لمواجهة المصري 

ويستأنف الزمالك تدريباته غدا الأربعاء على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة المصري في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم الأحد الموافق 5 يناير المقبل باستاد الجيش في برج العرب.

وفاز نادي الزمالك على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في مباراة الفريقين باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتقدم نادي الزمالك بالهدف الأول في مرمى الاتحاد السكندري عن طريق ناصر منسي بالدقيقة 66.

سجل نبيل عماد دونجا الهدف الثاني لنادي الزمالك في شباك الاتحاد بالدقيقة 71.

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