الزمالك يتصدر، ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

ترتيب الدوري المصري، يتصدر الزمالك قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوزه علي الاتحاد السكندري 2-0 في افتتاح مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري فيما غادر حرس الحدود المركز الأخير بعد فوزه علي طلائع الجيش 3-0 في الجولة ذاتها.

وتستكمل اليوم الإثنين مباريات الجولة السابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز بمواجهات قوية وهي: إنبي ضد الأهلي، وزد ضد بتروجت، والجونة ضد بيراميدز، وفاركو ضد سموحة.

فيما يلتقي غدًا المصري البورسعيدي مع سيراميكا كليوباترا، وتختتم الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري يوم الأربعاء بمواجهتي مودرن سبورت ضد الإسماعيلي، وغزل المحلة ضد البنك الأهلي.

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

1 الزمالك 14 نقطة

2 الأهلي 11 نقطة

3 بيراميدز 11 نقطة

4 سيراميكا كليوباترا 11 نقطة

5 المصري البورسعيدي 11 نقطة

6 زد إف سي 9 نقاط

7 الاتحاد السكندري 9 نقاط

8 بتروجيت 8 نقاط

9 غزل المحلة 8 نقاط

10 طلائع الجيش 8 نقاط

11 فاركو 7 نقاط

12 الإسماعيلي 6 نقاط

13 الجونة 6 نقاط

14 حرس الحدود 6 نقاط

15 سموحة 5 نقاط

16 إنبي 5 نقاط

17 البنك الأهلي 5 نقاط

18 مودرن سبورت 4 نقاط

جدول ترتيب الدوري المصري

قائمة الأهلي أمام إنبي



حراسة المرمى: حمزة علاء – مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف

خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أشرف داري – أكرم توفيق – يحيى عطية الله – كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية – عمرو السولية – عمر الساعي – أحمد نبيل "كوكا" – إمام عاشور – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات – بيرسي تاو - مصطفى أبو الخير

خط الهجوم: وسام أبو علي – سمير محمد

بينما استبعد كولر كل من: محمد الشناوي، عمر كمال، خالد عبد الفتاح، يوسف أيمن، كهربا، رضا سليم، علي معلول، كريم فؤاد، طاهر محمد، محمد هاني، محمد عبد الله.

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