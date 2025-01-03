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رياضة

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام فالنسيا في الدوري الإسباني

تشكيل ريال مدريد
تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام فالنسيا في الدوري الإسباني

الدوري الإسباني، يحل ريال مدريد، بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي، ضيفًا ثقيلًا علي فالنسيا اليوم الجمعة علي أرضية ملعب "ميستايا"  في لقاء مؤجل من منافسات الجولة الثانية عشرة بالدوري الإسباني "الليجا".

 

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام فالنسيا في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، أوريلين تشواميني، أنطونيو روديجير، فيران جارسيا.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، إدواردو كامافينجا، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

 

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا 

وتنطلق مباراة ريال مدريد أمام فالنسيا اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

 

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد فالنسيا 

تذاع مباراة فالنسيا أمام ريال مدريد عبر قناة beIN Sports HD 1.


ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة، ويتواجد فالنسيا في المركز التاسع عشر برصيد 12 نقطة.

 

وعلى صعيد آخر دعا فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، مجلس الإدارة إلى اجتماع يوم 7 يناير 2025 لبدء عملية انتخاب الرئيس ومجلس الإدارة للسنوات الأربع المقبلة. 

 

بيان رسمي لريال مدريد 

وقال  ريال مدريد في بيان رسمي: يدعو رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز مجلس إدارة النادي إلى اجتماع يوم 7 يناير 2025، الساعة 5:30 مساءً، من أجل بدء عملية انتخاب الرئيس ومجلس الإدارة للسنوات الأربع المقبلة.

ويُعتبر بيريز رئيسًا منذ عام 2009، وسيستمر في منصبه حتى عام 2025 بعد فوزه بالانتخابات دون منافسة.

ويعد فلورنتيو بيريز أحد انجح رؤساء النادي الملكي على مر التاريخ من حيث البطولات والتعاقدات الي قام بها للفريق.

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