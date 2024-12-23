فالنسيا يقيل مدربه قبل مواجهة ريال مدريد بالدوري الإسباني

أعلن نادي فالنسيا الإسباني، اليوم الإثنين، عن إقالة مدربه روبن باراخا، بسبب سوء النتائج خلال الفترة الماضية.

فالنسيا لم يحقق الفوز في آخر 5 مباريات

ولم يحقق فالنسيا، أي فوز خلال الجولات الخمس الماضية في الدوري الإسباني، حيث خسر 3 أمام ريال مايوركا، ورايو فاليكانو، وبلد الوليد، وتعادل أمام إسبانيول، وديبورتيفو ألافيس.

وقرر النادي، فسخ التعاقد مع باراخا لتحفيز روح جديدة داخل الفريق.

كان باراخا، ساهم في استقرار الوضع الفني داخل النادي؛ حيث نافس فالنسيا على التأهل إلى دوريات أوروبية حتى الجولات الأخيرة من الدوري الإسباني في الموسم السابق.

ويأتي قرار الإقالة قبل مباراة ريال مدريد بالدوري المؤجلة، المقررة في 3 يناير 2025، والتي تم تأجيلها من الجولة 12 بسبب الظروف الجوية السيئة في فالنسيا.

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