سلوت يتصدر قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في ديسمبر بالدوري الإنجليزي

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي “بريميرليج”، عن المرشحين لجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي خلال شهر ديسمبر.

المرشحون لجائزة أفضل مدرب في ديسمبر بالدوري الإنجليزي

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب كل من..

أرني سلوت مدرب ليفربول

أندوني إيراولا مدرب بورنموث

إيدي هاو مدرب نيوكاسل

نونو سانتو مدرب نوتنجهام



كما أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في البطولة لشهر ديسمبر الماضي.

وتواجد محمد صلاح لاعب ليفربول على رأس القائمة التي ضمت كل من زميله في الفريق ترينت الكسندر أرنولد ومورجان جيبس ​​وايت لاعب نوتنغهام ودين هويسن لاعب بورنموث وألكسندر إيزاك، من نيوكاسل وجاكوب مورفي لاعب نيوكاسل وكول بالمر، لاعب تشيلسي وأنتوني روبنسون لاعب فولهام

ساعد محمد صلاح ليفربول على تحقيق أربعة انتصارات وتعادلين في مبارياته الست طوال الشهر.

وظهر صلاح بشكل مبهر حيث شارك في 14 هدفًا وهو أكبر عدد من الأهداف في شهر واحد منذ لويس سواريز في ديسمبر 2013.

سجل صلاح سبعة أهداف وصنع مثلها ليساعد فريق أرني سلوت على الحفاظ على مكانه في صدارة الترتيب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.