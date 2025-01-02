إنريكي يعلن قائمة باريس سان جيرمان لمباراة السوبر الفرنسي

أعلن لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان القائمة التي ستخوض مباراة كأس السوبر الفرنسي.

ويلتقي بي إس جي ضد موناكو في كأس السوبر الفرنسي يوم الأحد المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.

قائمة باريس سان جيرمان

واختار إنريكي 26 لاعبا لخوض المباراة، يأتي على رأسهم المغربي أشرف حكيمي والفرنسي عثمان ديمبلي.

وضمت القائمة كلا من: دوناروما، حكيمي، كيمبيمبي، ماركينيوس، رويز، جونسالو راموس، ديمبلي، أسينسيو، دوي، فيتينيا، لي كانج إن، لوكاس هيرنانديز، كولو مواني، مايولو، نونو مينديس، باركولا، زاير إيمري، بيرالدو، سكرينيار، سافونوف، زاجي، تابي، مباي، باتشو، تيناس، وجواو نيفيز.

يشار إلى أن باريس سان جيرمان هو حامل لقب السوبر الفرنسي في آخر نسختين على حساب نانت وتولوز على الترتيب.

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