الجمعة 03 يناير 2025
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رياضة

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

ريال مدريد،فيتو
ريال مدريد،فيتو

يحل ريال مدريد، بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي، ضيفًا ثقيلًا على فالنسيا اليوم الجمعة على أرضية ملعب "ميستايا"  في لقاء مؤجل من منافسات الجولة الثانية عشر بالدوري الإسباني "الليجا".

 

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا

تنطلق مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

 

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد فالنسيا 

تذاع مباراة فالنسيا أمام ريال مدريد عبر قناة beIN Sports HD 1.


ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة، ويتواجد فالنسيا في المركز التاسع عشر برصيد 12 نقطة.

 

وعلى صعيد آخر دعا فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، مجلس الإدارة إلى اجتماع يوم 7 يناير 2025 لبدء عملية انتخاب الرئيس ومجلس الإدارة للسنوات الأربع المقبلة. 

 

بيان رسمي لريال مدريد 

وقال  ريال مدريد في بيان رسمي: يدعو رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز مجلس إدارة النادي إلى اجتماع يوم 7 يناير 2025، الساعة 5:30 مساءً، من أجل بدء عملية انتخاب الرئيس ومجلس الإدارة للسنوات الأربع المقبلة.

ويُعتبر بيريز رئيسًا منذ عام 2009، وسيستمر في منصبه حتى عام 2025 بعد فوزه بالانتخابات دون منافسة.

 

ويعد فلورنتيو بيريز أحد انجح رؤساء النادي الملكي على مر التاريخ من حيث البطولات والتعاقدات الي قام بها للفريق.

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