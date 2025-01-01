الأربعاء 01 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعد رفضه، تقرير إسباني يكشف قيمة عرض ريال مدريد لضم أرنولد من ليفربول

أرنولد، فيتو
أرنولد، فيتو

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن قيمة العرض المقدم من ريال مدريد لضم الدولي الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد من نادي ليفربول.

وترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية، تفيد بمحاولة ريال مدريد التعاقد مع أرنولد، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وينتهي عقد أرنولد مع ليفربول، بنهاية الموسم الجاري، دون التوصل مع ناديه لاتفاق بشأن التجديد.

عرض ريال مدريد المرفوض من ليفربول لضم أرنولد 

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ريال مدريد قدم عرضا لليفربول، لشراء الأشهر الستة الأخيرة في عقد أرنولد، مقابل 20 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ليفربول رد على ريال مدريد، بأن أرنولد ليس للبيع.

ويتمسك ليفربول بمحاولاته لإقناع أرنولد بالتوقيع على عقد جديد، حتى لو كان في ذلك مخاطرة تتيح للاعب الرحيل مجانا في صيف 2025.

أما ريال مدريد فيتمسك أيضا برغبته في ضم أرنولد، وإن كان ذلك مستحيلا في يناير، سيتم في الصيف دون مقابل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ريال مدريد ليفربول ترينت ألكسندر أرنولد نادي ليفربول أرنولد

مواد متعلقة

أسطورة ليفربول يهاجم أرنولد بسبب تصرفه مع ريال مدريد

ريال مدريد يطلب ضم أرنولد في يناير ورد صادم من ليفربول

8 مواجهات قوية.. مباريات ليفربول في شهر يناير 2025 (إنفوجراف)

خطوة جديدة تقرب أرنولد من الانضمام إلى ريال مدريد

ads

الأكثر قراءة

حسام موافي: الجواز مقاسات ومينفعش الدكتورة تتجوز ابن البواب(فيديو)

وزير الأوقاف يستقبل الشاب محمود نجاح صاحب واقعة القطة الشهيرة

النيابة تعلن نتائج تحقيقاتها بشأن وفاة اللاعبين أحمد رفعت ومحمد شوقي

الحكومة تسمع منذ سنتين ولم تفعل شيئا، مدبولي يرد على السؤال الأبرز للمصريين

سعر الدولار في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الأربعاء 1 يناير 2025

نهائي محتمل.. مواعيد مباريات ريال مدريد في شهر يناير 2025 (انفوجراف)

مدبولي يوضح موقف الحكومة من ضريبة الهواتف المحمولة المستوردة

أسرة أول مولودة فى مصر 2025: شاركنا جميعا فى اختيار الاسم (فيديو)

منوعات

المزيد

البرق يقطع الكهرباء ويضرب واشنطن عشية رأس السنة

لص يسرق مجوهرات بـ13 مليون دولار من جارة سفيرة إسرائيل لدى بريطانيا

مقطع مرعب، أمريكي كاد يقتل نفسه بلدغة أفعى سامة ليصبح مشهورًا (فيديو)

51 درجة تحت الصفر، تحذير من برد قارس في مدينة روسية (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الأربعاء 1-1-2025

ارتفاع أسعار عبوة نيدو 25 جراما ونسكويك بالأسواق

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الاربعاء 1 يناير

إنستاباي تعلن عن عودة التطبيق للعمل بشكل طبيعي

المزيد

انفوجراف

نهائي محتمل.. مواعيد مباريات ريال مدريد في شهر يناير 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الزخرف وفضائلها وما ورد بشأنها

أسماء سورة الشورى وفضائلها وما ورد بشأنها

تفسير حلم ركوب القطار في المنام وعلاقته بمواجهة التحديات وحل المشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية