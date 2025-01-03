الجمعة 03 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

استعجال تقرير الطب الشرعي بمصرع عروسين بسبب الشيشة بالشروق

تدخين الشيشة، فيتو
تدخين الشيشة، فيتو

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، باستعجال تقرير الطب الشرعي لجثتي عروسين لقيا مصرعهما داخل شقتهما بمنطقة الشروق، نتيجة لتسرب غاز ثاني أكسيد الكربون من “منقل الفحم” الذي كان يستخدمه العروسان في تدخين الشيشة.

البداية كانت عندما تلقى  قسم شرطة التجمع بلاغًا يفيد بالعثور على العروسين في حالة من التيبس بسبب مرور عدة أيام على وفاتهما داخل مسكنهما.


وأثناء الفحص، تبين أن الغاز المنبعث من الفحم المستخدم في إعداد الشيشة هو السبب الرئيسي وراء الحادث، حيث تسرب الغاز في المكان مغلق، ما أدى إلى اختناق العروسين وفقدان حياتهما.

وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت تحقيق في الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القاهر القاهرة الجديدة النيابة العامة تقرير الطب الشرعي ثاني اكسيد الكربون غاز ثانى أكسيد الكربون قسم شرطة التجمع

مواد متعلقة

حبس تشكيل عصابي لسرقة الكباري في الجيزة

حجز المتهم بضرب زوجته حتى الموت في الجيزة

قرار جديد من النيابة بشأن حريق مصنع بمدينة بدر

النيابة تعاين حريق مصنع للصناعات الغذائية بمدينة بدر

التحقيق في إنهاء ربة منزل حياتها بسبب خلافات زوجية بالصف

حبس عصابة موظفى البنوك المزيفة فى المنيا

تفاصيل إحالة بلوجر وصديقها للجنايات لاتهامهما بترويج مخدر اغتصاب الفتيات

تفريغ كاميرات المراقبة بواقعة المتهمين بانتحال صفة رجال الشرطة
ads

الأكثر قراءة

للمرة الثانية خلال يومين، حريق بمول تجاري بمنطقة سموحة بالإسكندرية (صور)

الصومال يعلن رسميا انتهاء أزمته مع إثيوبيا

الإعلامية ياسمين الخطيب تعلن زواجها للمرة الخامسة

بستوري على إنستجرام، زيزو يثير قلق جماهير الزمالك قبل مواجهة المصري بالكونفدرالية

بسبب أطفال غزة، مذيعة القاهرة الإخبارية تحرج مستشارا بالحزب الجمهوري (فيديو)

الضاني يرتفع 16 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

بنكتة وتصفيق، بايدن يبدأ خطابه بعد الهجوم الإرهابي في نيو أورلينز

ضمن خطتها لإعمار بيوت الله، الأوقاف تفتتح 27 مسجدًا جديدًا اليوم بـ 9 محافظات

منوعات

المزيد

بتهمة الاتجار بالبشر، الحكم بحبس رجلين وامرأة بالجزائر

ثأر غير مألوف، صيادون يلاحقون خنزيرًا بعد مهاجمة مواطن في تركيا

شابة سورية تطعن طبيبا تركيًّا لسبب غريب

حل لغز إشارة فضائية غامضة أثارت الجدل في الأوساط العلمية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الخميس

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 2- 1- 2025 في الأسواق

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الخميس

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 2- 1- 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة للتعيين في الحكومة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 3 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم أكل الحمص في المنام وعلاقته بالتخلص من الأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية