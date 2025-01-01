الأربعاء 01 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة 11 شخصا في حادث تصادم أتوبيس وميكروباص بالشرقية

إصابة 11 شخصا في
إصابة 11 شخصا في حادث تصادم أتوبيس وميكروباص

أصيب 11 شخصا في حادث تصادم بين أتوبيس 26 راكبا وسيارة ميكروباص على  طريق “بلبيس- العاشر من رمضان” أمام مدخل جهاز العاشر محافظة الشرقية  .

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث ونقل المصابين، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

إصابة 9 أشخاص إثر حادث انقلاب ميكروباص في الشرقية

نزيف الأسفلت مستمر.. إصابة 11 شخصا في حادث مروري بالعاشر من رمضان 

كانت غرفة عمليات النجدة تلقت إخطارا بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس 26 راكبا وسيارة ميكروباص، ونتج عن الحادث إصابة 11 شخصا حتى الآن بكسوروجروح وكدمات بمناطق متفرقة بالجسد.

وعلى الفور تم الدفع بقوة أمنية مدعومة بسيارات إسعاف، وجري نقل 7 مصابين لمستشفي العاشر الجامعي و4 مصابين لمستشفي ابن سيناء لتلقي العلاج اللازم.

وجري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات حول الواقعة، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات المتحركة والمارة مرة ثانية.

حوادث طرق… أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

كيفية تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح  أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تصادم اتوبيس 26 راكب وميكروباص بالشرقية إحصائيات مركز حوادث المرور أخبار حوادث الطرق أخبار حوادث المحافظات

مواد متعلقة

أسطورة ليفربول يهاجم أرنولد بسبب تصرفه مع ريال مدريد

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالمنيا

مقطع مرعب، أمريكي كاد يقتل نفسه بلدغة أفعى سامة ليصبح مشهورًا (فيديو)

محافظ الدقهلية يكلف بمصادرة توكتوك تسبب في الضوضاء بشوارع المنصورة

خبير إسرائيلي: العملية العسكرية في غزة لم تحقق هدفها وحماس لن تنقرض

هل يستطيع حزب الجبهة الوطنية الجديد تغيير قواعد اللعبة السياسية في مصر؟.. استقطاب النخب والكفاءات تجربة عالمية نجحت بألمانيا والهند.. وهذه أبرز التحديات المهددة لمسيرته

مدبولي: تنفيذ مبادرة دعم الصناعة بقيمة 30 مليار جنيه

مصر تستلم الشريحة الأولى من تمويل الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو (بث مباشر)

ads

الأكثر قراءة

وزير الأوقاف يستقبل الشاب محمود نجاح صاحب واقعة القطة الشهيرة

النيابة تعلن نتائج تحقيقاتها بشأن وفاة اللاعبين أحمد رفعت ومحمد شوقي

مدبولي يوضح موقف الحكومة من ضريبة الهواتف المحمولة المستوردة

أول تعليق لـ مدبولي بشأن فرض ضرائب على التليفون المحمول

9 قرارات عاجلة لرئيس الوزراء اليوم، تعرف عليها

نهائي محتمل.. مواعيد مباريات ريال مدريد في شهر يناير 2025 (انفوجراف)

إنستاباي تعلن عن عودة التطبيق للعمل بشكل طبيعي

أسماء سورة الشورى وفضائلها وما ورد بشأنها

منوعات

المزيد

لص يسرق مجوهرات بـ13 مليون دولار من جارة سفيرة إسرائيل لدى بريطانيا

مقطع مرعب، أمريكي كاد يقتل نفسه بلدغة أفعى سامة ليصبح مشهورًا (فيديو)

51 درجة تحت الصفر، تحذير من برد قارس في مدينة روسية (فيديو وصور)

توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 1 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الاربعاء 1 يناير

إنستاباي تعلن عن عودة التطبيق للعمل بشكل طبيعي

تعرف على سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم الأربعاء 1 يناير

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 1 يناير

المزيد

انفوجراف

نهائي محتمل.. مواعيد مباريات ريال مدريد في شهر يناير 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الشورى وفضائلها وما ورد بشأنها

تفسير حلم ركوب القطار في المنام وعلاقته بمواجهة التحديات وحل المشاكل

منها مضر والأصم، أسماء شهر رجب وفضائله والأعمال المستحبة فيه

المزيد
الجريدة الرسمية