الخميس 02 يناير 2025
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حوادث

الاستعلام عن الحالة الصحية لـ7 مصابين في حادث تصادم بأكتوبر

حادث تصادم، فيتو
حادث تصادم، فيتو

أمرت نيابة أكتوبر بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ 7 أشخاص أصيبوا في حادث تصادم وقع بين سيارتين أعلى طريق بمدينة 6 أكتوبر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.


تلقت  غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم ومصابين بمدينة 6 أكتوبر وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين  تصادم سيارتين على الطريق، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بإصابات متنوعة.


تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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نيابة أكتوبر مدينة 6 أكتوبر غرفة عمليات النجدة مديرية أمن الجيزة

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