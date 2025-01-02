الخميس 02 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

إنتر ميلان يفوز على أتالانتا بثنائية ويتأهل لنهائي كأس السوبر الإيطالي (صور)

إنتر ميلان, فيتو
إنتر ميلان, فيتو

كأس السوبر الإيطالي، تأهل فريق إنتر ميلان إلي نهائي كاس السوبر الإيطالي بعد الفوز علي أتالانتا بهدفين مقابل لاشيئ في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس في نصف نهائي البطولة ذاتها، واحتضناها العاصمة السعودية الرياض.

وسجل هدفي الفوز لفريق إنتر ميلان اللاعب دومفريس في الدقيقة 49 والدقيقة 61. 

وكان فريق أتالانتا سجل هدف في الدقيقة 75  لكن تم ألغاءه بعد العودة لتقينة الـ VAR. 

تشكيل أتالانتا ضد إنتر ميلان

 وجاء تشكيل أتالانتا ضد إنتر ميلان في السوبر الإيطالي كالتالي:

تشكيل إنتر ميلان ضد أتالانتا

 وجاء تشكيل إنتر ميلان ضد أتالانتا في السوبر الإيطالي كالتالي:

 

وتستضيف السعودية منافسات بطولة السوبر الإيطالي للموسم الثالث على التوالي والخامس في تاريخ المسابقة، حيث استضافت المباراة النهائية للبطولة أعوام 2018 و2019 و2022 بنظام المباراة الواحدة، قبل أن تستضيف النسخة الماضية التي أقيمت بمشاركة 4 فرق.

فيما يلعب ميلان مع يوفنتوس  مساء غدا الجمعة في دور نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي.

موعد نهائي كأس السوبر الإيطالي 

ويتأهل الفائز من المواجهة الأولى، إنتر ميلان وأتالانتا، لمواجهة الفائز من المباراة الثانية، ميلان ويوفنتوس، في المباراة النهائية للبطولة التي ستقام يوم السادس من يناير  الجاري في ملعب "الأول بارك".

ويعد يوفنتوس هو الأكثر تتويجًا بلقب السوبر الإيطالي، حيث حقق البطولة 9 مرات آخرها في 2020، ويأتي بعده الإنتر بـ8 ألقاب، ثم ميلان بـ7 ألقاب ولم يتوج فريق أتالانتا باللقب عبر تاريخه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس السوبر الإيطالي إنتر ميلان أتالانتا

مواد متعلقة

شوط أول سلبي بين إنتر ميلان وأتالانتا في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي (صور)

تشكيل أتالانتا أمام إنتر ميلان في كأس السوبر الإيطالي

ads

الأكثر قراءة

الإعلامية ياسمين الخطيب تعلن زواجها للمرة الخامسة

الدشاش يزيح الحريفة 2 عن الصدارة، 5 أسباب وراء تحطيم محمد سعد للبوكس أوفيس

بسبب أطفال غزة، مذيعة القاهرة الإخبارية تحرج مستشارا بالحزب الجمهوري (فيديو)

يزعم أنه حفيد خالد بن الوليد ويخطط لغزو الكويت، تفاصيل سقوط سلمان الخالدي فى العراق

البترول تكشف حقيقة توقف شركة "إيني" الإيطالية عن إنتاج الغاز في حقل ظهر

مضبوطات بقرابة المليار جنيه، مصرع 4 عناصر إجرامية وضبط عصابة مخدرات عقب مواجهات مع الشرطة

اشتباكات على الخط الأحمر "سرت الجفرة"، ميليشيات معسكر تيندي تهدد ليبيا بالعودة لزمن العنف المسلح

مجلس الزمالك يحسم مصير محمد السيد من عرض نوتنجهام فورست

منوعات

المزيد

بتهمة الاتجار بالبشر، الحكم بحبس رجلين وامرأة بالجزائر

ثأر غير مألوف، صيادون يلاحقون خنزيرًا بعد مهاجمة مواطن في تركيا

شابة سورية تطعن طبيبا تركيًّا لسبب غريب

حل لغز إشارة فضائية غامضة أثارت الجدل في الأوساط العلمية

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 2- 1- 2025 في الأسواق

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الخميس

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 2- 1- 2025 في الأسواق

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة للتعيين في الحكومة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الحمص في المنام وعلاقته بالتخلص من الأزمات

ما حكم قراءة القرآن قبل صلاتي الفجر والجمعة؟ دار الإفتاء تجيب

معنى المَثُلات، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 6 من سورة الرعد

المزيد
الجريدة الرسمية