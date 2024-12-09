المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة هتك عرض فتاة في السيدة زينب

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة عاطل لاتهامه بهتك عرض فتاة في منطقة السيدة زينب بالسجن المشدد 6 سنوات.

القبض على عاطل بتهمة هتك عرض فتاة

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليها التي لم تبلغ الثامنة عشر عاما بالقوة.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم راقب الفتاة حتى دخلت أحد المحلات ثم دخل وراءها ولامس جسدها وهتك عرضها فصرخت المجني عليها للاستغاثة وتمكن الأهالي من ضبطه.

كانت مباحث قسم شرطة السيدة زينب تلقت بلاغا من فتاة تتهم فيه شابا بهتك عرضها أثناء شرائها بعض الأغراض من داخل أحد المحال بالمنطقة.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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