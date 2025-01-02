الخميس 02 يناير 2025
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خارج الحدود

أكسيوس: أمريكا تدرس ضرب المنشآت النووية الإيرانية

المنشآت النووية الإيرانية،
المنشآت النووية الإيرانية، فيتو

نقل موقع أكسيوس عن مصادر قولها: إن الولايات المتحدة الأمريكية تدرس خيارا لضرب منشآت نووية إيرانية إذا سرعت طهران من عملية تصنيعها للسلاح النووي.

أمريكا تدرس خيار ضرب المنشآت النووية الإيرانية 

وقالت المصادر لموقع أكسيوس:" إن خيار ضرب واشنطن منشآت نووية إيرانية عرضه مستشار الأمن القومي جيك سوليفان على بايدن وأشار إلى إمكانية تنفيذه قبل تنصيب ترامب"، مضيفا أن  بايدن لم يتخذ قراره بعد في هذا الشأن.

ويأتي ذلك بعدما كشفت تقارير إعلامية، أن إيران بدأت في رفع معدلات تخصيب اليورانيوم في مفاعلاتها النووية.

الموساد الإسرائيلي يطالب بتوجيه ضربة مباشرة لإيران 

وفي وقت سابق  طالب رئيس الموساد الإسرائيلي، دافيد برنياع، في رسالة وجهها إلى المستوى السياسي بمهاجمة إيران مباشرة وخوض معركة معها "وجها لوجه"، على خلفية الضربات التي توجهها جماعة الحوثي ضد تل أبيب من اليمن.

وقال برنياع، في مناقشات أمنية أوردتها القناة 13 الإسرائيلية، أمس الأحد، إنه "على خلفية هجوم الحوثيين على إسرائيل في الأيام الأخيرة، يجب مهاجمة إيران بشكل مباشر، وعدم الاكتفاء بالأنشطة المستهدفة في صنعاء".

وأضاف رئيس الموساد: "علينا خوض الحرب وجهًا لوجه.. إذا ضربنا الحوثيين فقط فليس من المؤكد أننا سنتمكن من إيقافهم".

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أمريكا المنشآت النووية الإيرانية إيران الموساد 𝐓𝐡𝐞 𝐊𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟 𝐀𝐫𝐚𝐛 𝐏𝐨𝐩

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