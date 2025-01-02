نجم مانشستر يونايتد يرفض 3 عروض ضخمة من الدوري السعودي

رفض ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد، 3 عروض ضخمة من أندية سعودية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية في يناير.

راشفورد يرفض عروض السعودية

وبحسب ديلي ميل البريطانية، فإن راشفورد رفض عروضا من الدوري السعودي براتب وصل إلى 35 مليون جنيه إسترليني سنويًا.

وأوضحت أن راشفورد منفتح على البقاء مع مانشستر يونايتد حتى نهاية عقده في 2028 كما ينتظر أن يستدعيه أموريم مجددًا لتقديم 100% من مجهوده مع الشياطين الحمر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.