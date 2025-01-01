"اللواء صبيح" بالوادي الجديد تحصد شهادة "ترشيد للمجتمعات للخضراء"

حصدت قرية "اللواء صبيح" بمركز الفرافرة، بمحافظة الوادي الجديد، على شهادة "ترشيد للمجتمعات الخضراء" الصادرة عن الجمعية المصرية للأبنية الخضراء، كرابع قرية على مستوى الجمهورية تحصل على هذه الشهادة، وذلك ضمن مبادرة (القرية الخضراء) التي تنفذها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع شركة إي كونسلت للاستشارات الهندسية والبيئية.

وأوضح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن شهادة "ترشيد للمجتمعات الخضراء" تهدف إلى تأهيل قرى المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"؛ للتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمي للأبنية الخضراء، مُوجهًا الشكر والتقدير للجنة الرئيسية القائمة على ملف القرية برئاسة السيدة نائب المحافظ، واللجنتين الفرعيتين بالمركز والقرية.

وأوضحت حنان مجدي نائب المحافظ أن شهادة "ترشيد" للمجتمعات الريفية الخضراء، تعتبر واحدة من أهم 10 شهادات على مستوى العالم من حيث مراعاة معايير "صافي الانبعاثات الصفرية"، كما أنها أول شهادة مٌعتمدة دوليًا يتم منحها لقرى قائمة وأكثر احتياجًا، لافتةً لأهميتها في وضع مصر على الخريطة الدولية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت نائب محافظ الوادى الجديد، أن الحصول على الشهادة جاء بعد استيفاء القرية للمعايير المطلوبة في محاور الطاقة والمياه والموارد، والتي تتضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتغطية القرية بمختلف الخدمات، وترشيد استهلاك المياه والطاقة، والتوسع في المساحات الخضراء، وخفض الانبعاثات لتحقيق الاستدامة البيئية.

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