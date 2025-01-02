الخميس 02 يناير 2025
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اقتصاد

إصدار بطاقة تذكارية احتفالا بعيد البريد المصري

الطابع التذكاري،
الطابع التذكاري، فيتو

أصدرت الهيئة القومية للبريد بطاقة بريد تذكارية بمناسبة الاحتفال بيوم البريد، الذي يوافق ٢ يناير من كل عام، حيث تأسس البريد المصري في الثاني من يناير ١٨٦٥م، ومنذ ذلك الحين اتخذ البريد المصري ذلك اليوم عيدًا له.

طبيعة الاحتفال بيوم البريد 

قالت داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد: إن عيد البريد هذا العام له طبيعة خاصة، حيث نحتفل فيه بمرور ١٦٠ عامًا على إنشاء البريد المصري، هذه المناسبة التي تعكس مدى عراقة مصر وتاريخها الطويل في مجال التواصل والخدمات البريدية، فقد تأسست البوسطة المصرية في ٢ يناير ١٨٦٥ - في عهد الخديوي إسماعيل- ليصبح هذا اليوم علامة فارقة في تاريخ البريد، ومنذ ذلك الوقت والبريد المصري يحقق نجاحات خُلدت في تاريخ الوطن وأصبح من الركائز الأساسية في تقديم الخدمات الحكومية والمالية والبريدية للمواطنين، واستطاع أن يكون حلقة وصل أساسية في خدمة المواطنين، عبر مجهود مشرف لعاملين شُغلهم الشاغل خدمة المصريين وتلبية احتياجاتهم؛ حتى أصبح البريد المصري مثلًا يُحتذى بين الهيئات والمؤسسات البريدية حول العالم.

جدير بالذكر أن تصميم بطاقة عيد البريد التذكارية هذا العام جاءت تحت عنوان "١٦٠ عامًا من العطاء"، حيث يبرز التصميم أحدث الحلول المبتكرة لتقديم خدمات بريدية متكاملة مثل منفذ تقديم الخدمات من داخل السيارة (Drive-Thru)، إلى جانب صورة لمبنى البريد بالعاصمة الإدارية الجديدة بالاضافة إلى بعض المجسمات التي توثق مراحل تطور وسائل نقل البريد، مع دمج تلك العناصر بشكل فني يوثق هذا الحدث الهام. 

مواصفات طابع البريد 

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كما أن مواصفات البطاقة تتكون من طابعين مقاس كل طابع (٥ سم في ٦ سم) متعددة الألوان مؤمنة ضد التزييف، وقيمة كل طابع ١٠ جنيهات، ومزودة بتقنية الـ QR Code بهدف خلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتني هذه الطوابع تمكنهم من اكتساب المعرفة اللازمة حول هذه المناسبة بطريقة مبتكرة وجذابة. 

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