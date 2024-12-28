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عقارات

الثلاثاء آخر فرصة لسحب كراسات الشروط، أقساط شقق سكن كل المصريين 5

شقق الإسكان، فيتو
شقق الإسكان، فيتو

تنتهي فرصة سحب كراسات شروط شقق سكن لكل المصريين 5 من مكاتب البريد المميكن، الثلاثاء المقبل 31 ديسمبر، وكشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن  أقساط الشقق الجاهزة للتسليم بسعر 400 ألف جنيه، ضمن الطرح الجديد سكن لكل المصريين 5 بالمحافظات. 

والشقق بمحافظات الأقصر وقنا والشرقية وأسيوط.

 وتصل قيمة جدية الحجز لـ20 ألف جنيه والدخل الشهري يبدأ من 4350 جنيهًا، والقسط الشهري يبدأ من 2175 جنيهًا، ويتم استكمال الدفعة المقدمة بنسبة 20 % كحد أدنى.

ويقدم الصندوق دعم نقدي يتراوح ما بين 5 - 60 ألف جنيه بحسب مستويات الدخل، ويتم خصمه من قيمة الشقة.

والطرح الجديد يتضمن 23958 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل بعدد من المحافظات بمختلف مناطق الجمهورية، بأسعار تتراوح ما بين 184 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه.

 تفاصيل أقساط شقق الإسكان

وفيما يتعلق أقساط شقق سكن لكل المصريين 5  بالمحافظات جاهزة للتسليم بسعر 270 ألف جنيه ضمن الطرح الجديد.

الشقق في 7 محافظات وهي “أسيوط، أسوان، الفيوم، المنوفية، سوهاج”. 

وتصل قيمة جدية الحجز إلى 20 ألف جنيه والدخل الشهري يبدأ من 3500 جنيه والقسط الشهري يبدأ من 1473 جنيهًا ويتم استكمال الدفعة المقدمة بنسبة 20% كحد أدنى.

ويقدم الصندوق دعما نقديا يتراوح ما بين 5 - 40 ألف جنيه بحسب مستويات الدخل، ويتم خصمه من قيمة الشقة.

 

 تفاصيل شقق الاسكان سكن كل المصريين 5

وعلى مستوى أقساط شقق سكن لكل المصريين 5 بالمحافظات جاهزة للتسليم بسعر 300 ألف جنيه ضمن الطرح الجديد.

الشقق فى 8 محافظات وهى أسيوط والأقصر والإسماعيلية والشرقية وجنوب سيناء وقنا والبحيرة وشمال سيناء.

وتصل قيمة جدية الحجز لـ20 ألف جنيه والدخل الشهري يبدأ من 3500 جنيه والقسط الشهري يبدأ من 1673 جنيهًا، ويتم استكمال الدفعة المقدمة بنسبة 20% كحد أدني.

ويقدم الصندوق دعما نقديا يتراوح ما بين 5 - 40 ألف جنيه بحسب مستويات الدخل، ويتم خصمه من قيمة الشقة.

والطرح الجديد يتضمن 23958 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل بعدد من المحافظات بمختلف مناطق الجمهورية، بأسعار تتراوح ما بين 184 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه.

 شقق الإسكان الاجتماعي

وعلى مستوى أقساط شقق سكن لكل المصريين 5  بالمحافظات محور الجاهزة للتسليم بسعر 184 ألف جنيه ضمن الطرح الجديد. 

 

الشقق فى محافظة المنيا بمدينة بني المزار

 وتصل قيمة جدية الحجز لـ20 ألف جنيه والدخل الشهري يبدأ من 3500 جنيه والقسط الشهري يبدأ من 897 جنيهًا ويتم استكمال الدفعة المقدمة بنسبة 20% كحد أدنى.

ويقدم الصندوق دعم نقدي يتراوح ما بين 5 - 40 ألف جنيه بحسب مستويات الدخل، ويتم خصمه من قيمة الشقة.

والطرح الجديد يتضمن 23958 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل بعدد من المحافظات بمختلف مناطق الجمهورية، بأسعار تتراوح ما بين 184 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه.

إقبال كبير وغير مسبوق من المواطنين

 وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين5" يشهد إقبالًا كبيرًا وغير مسبوق من المواطنين، حيث تم بيع ٢٢٠٧٤٠ كراسة شروط، بينما سدد ٤٢٧٥٧ مواطنًا مقدم جدية الحجز، وذلك بعد مرور ٣ أيام فقط من الإعلان.

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