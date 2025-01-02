الخميس 02 يناير 2025
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خارج الحدود

محمد بن زايد يصدر مرسوما أميريا بتعيين المهيري قائدا لشرطة أبوظبي

الشيخ محمد بن زايد
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الامارات

 أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات بصفته حاكمًا لإمارة أبوظبي، مرسومًا أميريًا بتعيين اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قائدًا عامًا لشرطة أبوظبي.

عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيسًا لدائرة الطاقة.

 كما أصدر رئيس الإمارات مرسوما على تعيين الدكتور عبدالله حميد الجروان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيسًا لدائرة الطاقة.

نجاح مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة

وفي سياق آخر؛ منح  الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الامارات وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى إلى هندو أومارو إبراهيم رئيسة رابطة النساء والشعوب الأصلية في تشاد، تقديرًا لمساهماتها البارزة في نجاح مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ «COP28»، الذي استضافته دولة الإمارات أواخر العام الماضي.

سفير الإمارات لدى تشاد يسلم الوسام لهندو إبراهيم

وسلم راشد سعيد الشامسي سفير دولة الإمارات  لدى جمهورية تشاد الوسام لهندو إبراهيم، التي أعربت عن بالغ شكرها، وتقديرها  للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة على هذا التكريم. 

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لإمارة أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان أبوظبي فاقية الأمم المتحدة

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