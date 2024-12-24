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أخبار مصر

رئيس الإمارات يمنح وزيرة البيئة وسام زايد الثاني

الدكتورة ياسمين فؤاد
الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

 مُنح الشيخ محمد بن زايد أل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وسام زايد الثانى من " الطبقة الأولى "، وذلك عن دورها ومساهمتها المميزة فى الجهود المصرية لتسهيل عملية التفاوض فى ملف تمويل المناخ بـ cop28 برئاسة دولة الإمارات العربية، وضمن كوكبة من ٦ وزراء على مستوى العالم.


وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هذا التكريم يأتى تتويجًا لحصاد مؤتمر COP27 الذى إستضافته مصر في شرم الشيخ في نوفمبر 2022، الذى مهد الطريق لنجاح مؤتمر دبي بقرارت فعالة على رأسها إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، وتأكيد الانتقال العادل للدول النامية دون المساس بمساراتهم للتنمية المستدامة وضمان حصول تلك الدول على تمويل المناخ.

 

النجاح بالتوصل إلى اتفاق يسمى "توافق الإمارات"

وأضافت وزيرة البيئة أن الوسام الإماراتي الرفيع يعكس تقديرًا  لمكانة مصر العربية والأفريقية والدولية ولجهودها للارتقاء بالعمل المناخي الدولي إلى نتائج حقيقية تتصدى لآخطار تغير المناخ، وتشريفًا  لها كوزيرة مصرية لدورها في تسهيل التفاوض حول ملف تمويل المناخ، ممثلة عن الدول النامية، بمشاركة وزير البيئة الكندي ستيفن جيلبولت، وفي توصل المؤتمر الى قرارات كفيلة بوضع العمل المناخي على محاور واقعية للتعاون الدولي، وفي النجاح بالتوصل إلى أتفاق يسمى "توافق الإمارات"، مؤكدة أن هذا التكريم يعد بمثابة شاهد على مسعى عربي غير مسبوق يضمن عملًا مناخيًا طموحًا ومتعدد الأطراف يتمتع بالمصداقية، ويقدم نموذج رائع للتعاون بين قيادتي الدولتين مصر والإمارات.

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مؤتمر COP28 محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ياسمين فؤاد

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