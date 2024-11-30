الأحد 01 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

بن زايد يؤكد لـ الأسد دعم الإمارات للدولة السورية في محاربة الإرهاب

محمد بن زايد وبشار
محمد بن زايد وبشار الأسد، فيتو

أجرى الرئيس السوري  بشار الأسد اتصالا هاتفيا مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، بحثا خلاله التطورات الأخيرة في سوريا وعددا من الملفات الإقليمية.

 

الأسد يبحث مع رئيس الإمارات التطورات الأخيرة في سوريا


وشدد الرئيس الأسد خلال الاتصال على أن "سوريا مستمرة في الدفاع عن استقرارها ووحدة أراضيها في وجه كل الإرهابيين وداعميهم، وهي قادرة وبمساعدة حلفائها وأصدقائها على دحرهم والقضاء عليهم مهما اشتدت هجماتهم الإرهابية".

 

ومن جانبه، أكد محمد بن زايد خلال الاتصال وقوف بلاده مع الدولة السورية ودعمها في محاربة الإرهاب وبسط سيادتها ووحدة أراضيها واستقرارها.

وفي السياق ذاته بحث الرئيس السوري  في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني التطورات الأخيرة في سوريا، والتعاون المشترك بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب.

 

الأسد والسوداني يبحثان تطورات الأوضاع في حلب والعراق

وقالت الرئاسة السورية في بيان: "الرئيس بشار الأسد يبحث في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني التطورات الأخيرة، والتعاون المشترك بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب، وعددًا من القضايا العربية والدولية".

وأضافت: "الرئيس محمد شياع السوداني يؤكد خلال الاتصال أن أمن سوريا والعراق هو أمن واحد، مشددا على استعداد العراق لتقديم كل الدعم اللازم لسورية لمواجهة الإرهاب وكافة تنظيماته، مؤكدا تمسُّك بلاده باستقرار سورية وسيادتها ووحدة أراضيها".

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الإمارات سوريا بشار الأسد محمد بن زايد حلب

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