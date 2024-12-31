الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

محمد بن زابد يصدر مرسومًا بشأن ديوان الرئاسة الإماراتي

الشيخ محمد بن زايد
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، فيتو

أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الامارات، مرسومًا اتحاديًّا بشأن تعيين سلطان حمد أحمد حمد المطوع الظاهري مديرًا لمكتب نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة بدرجة وكيل وزارة.

تعديل اختصاصات مؤسسة التنمية الأسرية

ووفق وسائل إعلام إماراتية؛ من المقرر أن يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

كان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات بصفته حاكمًا لإمارة أبوظبي، أصدر قانونًا بتعديل اختصاصات مؤسسة التنمية الأسرية، بحيث تتولى المؤسسة تقديم الإرشاد والتوعية اللازمة للأسرة، وتوفير الرعاية لكبار السن، ما يسهم في تنمية وتعزيز كيان الأسرة واستقرارها في الإمارة.
ووفق وسائل إعلام إماراتية، فإنه بموجب هذا القانون، تتولى مؤسسة التنمية الأسرية إعداد وتطوير البرامج الإرشادية والتوعوية الوقائية، وتقديم الخدمات الاجتماعية المتعلقة بكبار السن، والخدمات الأسرية المساندة لدعمهم، وتقديم أنظمة المساعدة المعيشية لهم، بما فيها خدمات الرعاية المنزلية، إلى جانب خدمات دعم وتدريب القائمين على رعاية كبار السن.

 مؤسسة التنمية الأسرية التنسيق

وبموجب اختصاصاتها المحدّثة، تتولى مؤسسة التنمية الأسرية التنسيق مع الجهات الحكومية وغيرها لتوفير فرص تطوُّع ومشاركة لكبار السن في الأنشطة والفعاليات، وتوفير امتيازات وتسهيلات تلبّي احتياجاتهم، إضافة إلى تطوير وإدارة الأندية النهارية لكبار السن، بهدف تعزيز صحتهم الجسدية والنفسية.

 تبادل المعلومات والخبرات

وتتضمَّن الاختصاصات الجديدة للمؤسسة إنشاء قاعدة بيانات لكبار السن والقائمين على رعايتهم، وإجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بشؤون الأسرة وكبار السن، وتحليل الظواهر والتحديات التي تواجههم، واقتراح الحلول المناسبة لها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهدف تبادل المعلومات والخبرات، ما يضمن تحقيق أعلى مستويات الرعاية والاهتمام بكبار السن في أبوظبي، وتعزيز جودة حياتهم، وضمان دمجهم الفعّال في المجتمع، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة في بناء مجتمع متماسك ومستدام.

 

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الإمارات الشيخ محمد بن زايد ال نهيان سلطان حمد أحمد حمد المطوع الظاهري مديرا لمكتب نائب رئيس ديوان الرئاسة

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