مدة صلاحية التوابل والطريقة الصحيحة لتخزينها ومتى يجب التخلص منها؟

قد تدوم الأعشاب والتوابل المجففة من سنة إلى أربع سنوات، ولكن ذلك يعتمد على نوع التوابل وكيفية معالجتها وتخزينها، بشكل عام، تفقد التوابل رائحتها ونكهتها بمرور الوقت.

أثبتت العديد من التوابل والأعشاب الشائعة، مثل القرنفل والكركم وإكليل الجبل والمريمية والقرفة، خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.

ما قد لا يدركه العديد من الاشخاص هو أن التوابل تفعل أكثر من مجرد تتبيل الطعام - يمكنها أيضًا المساعدة في منع التلف وإضافة دفعة من اللون والمركبات النباتية المعززة للصحة إلى الأطباق.

وتشير الأدلة المبكرة إلى أن تناول الأطعمة التي تحتوي على التوابل والأعشاب بشكل متكرر قد يقلل من خطر حدوث مضاعفات مرتبطة بأمراض القلب والجهاز التنفسي، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

مدة صلاحية الأعشاب والتوابل الشائعة

تعرف إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) التوابل بأنها "مواد نباتية عطرية، في شكلها الكامل أو المكسور أو المطحون، والتي تتمثل وظيفتها الأساسية في الطعام في التتبيل وليس التغذية".

في عالم الطهي، التوابل هي توابل مصنوعة من جذور النبات المجففة أو لحائه أو ساقه، في حين أن الأعشاب هي أوراق النبات المجففة أو الطازجة.

عند تحديد مدة صلاحية الأعشاب والتوابل المجففة، تتضمن المتغيرات التي يجب مراعاتها نوعها ومعالجتها وتخزينها، على سبيل المثال، تميل التوابل المجففة إلى أن تدوم لفترة أطول من الأعشاب المجففة، وكلما كانت التوابل كاملة - أو أقل معالجة - كلما كانت مدة صلاحيتها أطول.

تدوم الأعشاب المجففة عادة من 1 إلى 3 سنوات، وتشمل الأمثلة:

الريحان

الزعتر

إكليل الجبل

أوراق الغار

الشبت

البقدونس

الكزبرة

النعناع

المردقوش

المريمية

عادة ما تكون مدة صلاحية التوابل المطحونة من 2 إلى 3 سنوات، وتشمل الأمثلة الشائعة:

مسحوق الزنجبيل

مسحوق الثوم

قرفة مطحونة

مسحوق الفلفل الحار

كركم مطحون

بهار حلو مطحون

حبهان مطحون

بابريكا مطحونة

رقائق فلفل أحمر مطحونة

مزيجات التوابل

التوابل الكاملة أو غير المطحونة لها أطول مدة صلاحية، حيث تتعرض مساحة سطحها للهواء والضوء والرطوبة أقل، وهذا يسمح لها بالاحتفاظ بزيوتها العطرية ومركبات النكهة لفترة أطول من نظيراتها المطحونة.

إذا تم تخزينها بشكل صحيح، يمكن أن تدوم التوابل الكاملة لمدة تصل إلى 4 سنوات، وتشمل الأمثلة:

حبات الفلفل الكاملة

الكزبرة

بذور الخردل

بذور الشمر

بذور الكراوية

بذور الكمون

جوزة الطيب الكاملة

القرنفل

أعواد القرفة

فلفل حار مجفف كامل

عشب الليمون

الملح هو الاستثناء من القاعدة، حيث يمكن استخدامه إلى أجل غير مسمى بغض النظر عن حجمه وشكله دون إفساده أو فقدان نكهته، ومع ذلك، إذا كان الشخص يستخدم ملحًا متبلًا، فقد يفقد أي توابل إضافية قوتها بمرور الوقت.

كيف تعرف إذا فسدت التوابل؟

لا تنتهي صلاحية الأعشاب والتوابل المجففة حقًا أو "تفسد" بالمعنى التقليدي.

عندما يقال إن التوابل قد فسدت، فهذا يعني ببساطة أنها فقدت معظم نكهتها وقوتها ولونها، لحسن الحظ، من غير المرجح أن يؤدي تناول التوابل التي فسدت مريضًا.

تدرج العديد من التوابل التي يتم شراؤها من المتاجر تواريخ انتهاء الصلاحية، والتي تشير إلى الإطار الزمني الذي ستحتفظ فيه بأقوى نكهة وجودة.

لا يزال من الآمن عمومًا تناول الأعشاب والتوابل المجففة التي تجاوزت ذروتها، على الرغم من أنها لن تضيف نفس القدر من النكهة مثل نظيراتها الطازجة.

إذا كنت غير متأكد من المدة التي احتفظت بها بالتوابل، فيمكن معرفة ما إذا كانت جاهزة للتجديد من خلال فحص رائحتها ونكهتها، اسحق أو افرك كمية صغيرة في راحة يدك، وإذا كانت الرائحة ضعيفة والنكهة باهتة، فربما يكون الوقت مناسبًا لاستبدالها.

تخزين التوابل لأقصى مدة صلاحية

إن تقليل تعرضها للهواء والحرارة والضوء والرطوبة هو المفتاح لزيادة مدة صلاحية الأعشاب والتوابل، مما قد يساعد على تقليل النفايات وتوفير المال عند شراء منتجات جديدة.

على الرغم من أن تخزين التوابل في حاويات شفافة بجوار الموقد قد يكون مريحًا وجميلًا من الناحية الجمالية، إلا أنه ليس طريقة رائعة للحفاظ على فاعليتها.

بدلًا من ذلك، فإن البيئة الباردة والجافة والمظلمة مثل المخزن أو الدرج أو الخزانة الموضوعة بعيدًا عن الموقد أو الفرن هي مكان رائع لتخزين مجموعة التوابل.

ستحتاج أيضًا إلى التأكد من تخزين التوابل في حاويات محكمة الغلق، تعد الحاويات الزجاجية أو الخزفية من بين أفضل الخيارات، حيث يسهل تنظيفها وتقوم بعمل رائع في إبعاد الهواء والرطوبة.

تعد الحاويات البلاستيكية أيضًا خيارًا شائعًا، لكنها ليست محكمة الغلق عادةً ويمكنها امتصاص ألوان وروائح التوابل المختلفة، ويمكن أن يجعل هذا تنظيفها أكثر صعوبة إذا كنت تريد إعادة استخدامها.

تعد الحاويات المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ أو الصفيح خيارات أخرى قابلة للتطبيق، ولكن نظرًا لأن المعدن موصل للحرارة، فمن المهم للغاية تخزينها بعيدًا عن مصادر الحرارة مثل موقد الطهي.

على الرغم من عدم الحاجة إلى التبريد، فإن التوابل الحمراء مثل البابريكا والفلفل الحار ستحتفظ بصبغتها لفترة أطول إذا تم حفظها في درجة حرارة الغرفة، وتُحفظ في الثلاجة، وبالمثل، فإن تخزين التوابل التي تحتوي على زيت، مثل بذور السمسم والخشخاش، في الثلاجة يمكن أن يمنعها من أن تصبح فاسدة.

يمكن أن تتسبب الرطوبة بسرعة في تدهور نكهة وملمس التوابل، مما قد يتسبب في تكتلها أو تعفنها، إذا لاحظت وجود عفن في أي من حاويات التوابل، فتخلص من المنتج.

يمكنك الحفاظ على التوابل جافة باستخدام ملعقة لإخراجها من الحاوية قبل إضافتها إلى الطعام الساخن بدلًا من رشها مباشرة من حاوياتها.

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